İbrahim Çeçen

IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu ve Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim ÇEÇEN, sayısız öğrenciye verdiği burslar ile eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında yaptığı hizmetler, ülkesi için gayretli çalışmaları, katkıları ve üstün başarılarından dolayı 2007 yılında TBMM tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirilmiştir. Halen inşaat, enerji, turizm, sanayi, hava ve liman işletmeciliği sektörlerinde otuzdan fazla şirketin bağlı olduğu IC Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Dr. Hüseyin Demir

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mimar ve Hukukçu Araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Demir, Devletin tepesinde önemli ve kritik görevlerin ardından ticaret hayatına başlamış ve adından; hazır giyim sektöründe Rusya’yı fet eden, Avrupa da çikolatacıya çikolata satan, Arap devletlerinde kazançlı yatırımların yol göstericisi, Para baronları ve Kapalıçarşı’nın yediemini ve danışmanı, Büyük sorunları olanların uzlaştırıcı abisi, Akaryakıt sektörünün en büyük yurtdışı tedarikçisi, Uluslararası şirketlerin Türkiye’deki gayrimenkul değerlendirme uzmanı, İthalat ve ihracatın güvenli lojistikçisi, Uluslararası para transferinde bir marka, Yazıları, demeçleri ve araştırmaları ile gündeme ışık tutan araştırmacı yazar olarak söz ettirmiştir. Hüseyin Demir’in hayat felsefesi olan dayanışma, insan kazanma, insan biriktirme, birlikte büyüme ve işini en iyi şekilde yapma anlayışının tezahürünün başlangıcı olan 1990’lı yıllarda başladığı çevresine iş kurdurma, birbirine destek vererek iş dünyasında büyüme girişimi, bugün başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerinde faaliyet yürüten sayısız dev Firmanın bugünlere gelmesini sağlamıştır.. Halen Finans, Otomotiv, Gayrimenkul, İnşaat, Enerji, Turizm, Sanayi, Lojistik ve Gümrük, Hukuk, İthalat ve İhracat, Giyim sektörlerinde faaliyet yürüten şirketin bağlı olduğu Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Eraslan Kardeşler

Ahmet Eraslan, iş dünyasındaki başarısı ve girişimci ruhuyla tanınan bir isimdir. Ahmet Eraslan, Hikmet Eraslan ve diğer kardeşler Dosso Dossi Hotels, Dosso Dossi Fashion Show, Dosso Dossi Online, Mall Mağaza, Shoes Mağaza, Abiye Mağaza, Dosso Dossi Rezidans Villa, Sultan Salça, Dosso Dossi Kids gibi sayısız markanın Yönetim kurulu Başkanlığını Hikmet Eraslan’ın yürüttüğü Dosso Dossi Holding altında birleştirerek Türkiye ekonomisine ve Turizmine büyük katkılar sağlayan kardeşler olarak adlarından sıkça söz ettirmektedirler. Hikmet Eraslan, Dünyanın birçok ülkesinde düzenlediği fuarlar ile iş dünyasında büyük bir etkiye sahip başarılı bir iş insanı olarak tanınmaktadır. Ahmet Eraslan, Hikmet Eraslan ve Murat Eraslan’ın babaları Mehmet Eraslan, Ağrı ve çevre illerde cereyan eden birçok sorunun çözümüne ve barışlara önayak olan bölgenin, önemli ve tanınan kanaat önderlerindendir.

Abdulbari Gozel ve Fevzihan Aras

Azerbaycan'ın en büyük gıda sağlayıcılarından biri Azersun Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbari Gozel, 17 bin çalışanı ile 40 ülkeye ihracat yapan Azersun Holding’in Patronudur. Azersun Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fevzihan Aras ile birlikte memleketleri Doğubayazıt’a yaptıkları yardım ve desteklerden dolayı halk arasında memleketlerini kalkındıran hayırsever iş adamları olarak adlarından çokça söz ettirmektedirler. Halen Gıda, Tarım, Lojistik, İnşaat, Perakendecilik, Eğitim ve spor dalları sektörlerinde faaliyet yürüten şirketleri bünyesinde barındıran Azersun Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbari Gozel, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzihan Aras’tır.

Emin Uçar

ARKOZ Madencilik A.Ş. Patronu Doğubayazıtlı iş insanı Emin Uçar Doğubayazıt’a, bölgenin en büyük fabrikasını kuran ve rol model olan bölgede çok sevilen bir yatırımcı iş insanıdır. Gerek Azerbaycan’da, Gürcistan’da, Çekya'da, Rusya'daki yatırımları olsun gerekte de Samsun’da Arkoz Gazbeton Fabrikası, Samsun Vezirköprü mermer taşı işletmeciliği, Diyadin traverten taşı işletmeciliği vb. yatırımları ile Türkiye’nin ekonomisine ve yatırımların bulunduğu bölge de oluşturduğu istihdam ile insanların taktir ve dualarını alan önemli bir iş insanıdır.

Av. Mehmet Nedim Kolan

Kolan Hospital Group Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Nedim Kolan ,Türkiye’de sayılı sağlık zincirleri arasında adından sıkça söz ettiren Kolan Hospital Group, 1997 yılında faaliyete başlayarak adım attığı sağlık sektöründe, bugün İstanbul’un önemli merkezlerinde 6 tam donanımlı hastane, 2 tıp merkezi ve K.K.T.C. Lefkoşa Gönyeli'de tam donanımlı 100 yataklı hastane ile hizmet vermeye devam etmektedir. Halen Hukuk ve Sağlık sektörleri ve farklı sektörlerde faaliyet yürüten şirketin bağlı olduğu Kolan Hospital Group Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kemal Can

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İş dünyasının öncüleri arasında adından sıkça söz ettiren yatırımcı iş insanı olarak bilinmektedir. Bugün Enerji ve Petrol, Dayanıklı Tüketim ve Elektronik , Eğitim, Lojistik & Kargo, Sağlık, Turizm ve otelcilik ile diğer sektörlerde ve bağlı ortaklıkları ile birlikte 30.000’i aşan direkt ve dolaylı çalışanı bulunan sirketleri bünyesinde toplayan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Kaynak:istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)