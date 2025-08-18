DÜZGÜN KAYA EN ACILI GÜNLERİNDEN BİRİSİNİ YAŞADIK

Cenaze namazına geçilmeden önce taziyeleri kabul eden meclis üyesi Düzgün Kaya’nın acısı yüzünden okunuyordu. Dostlarının tesellisi ile ayakta kalmaya çalışan Kaya ailesi taziyeleri kabul etti.

Bugün (18 Ağustos 2025) Saat 16.00'da Zeytinburnu Eriklibaba Cemevinde kılınan cenaze namazından sonra Kazlıçeşme Mezarlığında Toprağa verilen Rindan Kaya’nın cenaze namazına İBB Başkan vekili Nuri Aslan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, CHP İBB Gurup başkan vekili Ülkü Saka, Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksek, Avcılar Belediye Başkan vekili, Av.Yüksel Can, Bayrampaşa Belediye başkanı Hasan Mutlu, çok sayıda

İBB Meclis üyesi, Mahalle muhtarı, dernek başkanı Kaya ailesinin acılı gününde yalnız bırakmadı...

Düzgün Kaya acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)