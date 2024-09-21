SARIYER BELEDİYESİ SADECE BELEDİYE HİZMETİ DEĞİL KÜLTÜR,SANAT VE EDEBİYAT 'A DA KATLI SUNUYOR

Uluslararası 11. Sarıyer Edebiyat Günleri üçüncü gününde de yazarları, kitapları ve kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor. Sarıyer Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan Yardımcıları Sergül Doğan, Osman Demir, Nizamettin Günel, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yücel Pir, CHP İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı Sarıyer Edebiyat Günleri, İsmail Çalışkan’ın “Tıngır Mıngır Çocuk Şarkıları” konseriyle başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç - Sarıyer - İstanbul

Üçüncü gün etkinlikleri daha sonra Yazar ve Seslendirme Sanatçısı Yekta Kopan’ın “Yeni Kitabınız Ne Zaman Çıkacak” söyleşi ile devam etti. Sarıyerli liseli öğrencilerinin katıldığı söyleşi de Kopan, gençlerin kitap sevgisi üzerine değerlendirmede bulundu. Söyleşinin ardından Kopan, imza için merakla bekleyen okuyucularla buluştu.

Sarıyer Edebiyat Günleri’nin bir diğer konuğu ise “Gücün de Sırrın da Kanında” söyleşisi ile Yazar ve Sinema Oyuncusu Nursel Köse oldu. Kitabında insanların kan gruplarına göre beslenmelerinin önemine dikkat çekmek istediğini belirten Köse, kitabı merak eden okuyucuların kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Üçüncü günün son programı ise Emre Karayel’in “Erkek Aklı “OKSİMORON” tiyatro oyunu oldu. Kadın ve Erkeğin doğal zıtlar olduğu gerçeği üzerinden hareket ederek, birbirinden farklı iki genetik mucizevi varlığın, sürekliliği için ihtiyaç duyduğu tek şeyin denge olduğu ve dengenin arayışının anlatıldığı oyun izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Oyunun sonunda Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sergül Doğan oyunculara edebiyat günlerine katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim ederek, teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)