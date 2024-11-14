Eve Lazım Olanı Camiye Bağışlamak Doğru Değil

Dördüncü Murat’ın muhteşem bir sözü vardır bugün sizden para alan yarın emir alır sözü belleklerimizde yerini tutuyor.

Kendi SMA Hastalarınız’a çözüm bulamamışken,emekli ve asgari ücretin % 10 ile ev kiranızı veremiyorsanız,bir çorba 100-150 TL olmuşsa eskiden olduğu gibi 25-30 sene çalışıp emekli olurken aldığınız ikramiye ile bir ev ve araba alamıyorsanız,yılda bir veya iki kez köyünüze gidip anne ve babanızın kabri başında dua edemeyen milyonlarca halkınız var iken 7 milyon nüfusu olan Kırgızistan’a bu FAKİR Halkın 62 milyon dolarını siliyorsanız 85 milyondan nasıl bir hellallik alacaksınız ?

Ancak iki diğer ata sözümüzde şöyle der; “ Eve Lazım olan Şeyi Camiye Bağışlamak Helal Değil” “Camide dilenip kiliseye bağış yapmak hoş değil…

Kısa bir süre önce ülkemizin Reis-i cumhuru Kırgızistan’a resmi bir ziyaret yaptı. Şatafatlı şov kısmı yüksek olan kartalla,köpekli,atlı kısaca hayvanat ile insanatın beraber yaptığı karşılama töreni için iki görüş var.

Birinci görüş misafirine verdikleri önemin bir gereği olarak güzel ve muhteşem bir karşılama yapmışlar diyenler var .

Diğer yandan resmi sadece bir tören kafi iken bu kadar şatafata ne gerek var diyenler de mevcut.

Bu ülken bir vatandaşı olarak bir baba bir esnaf ve bir gazeteci olarak Kırgızistan’ın silinen 62 milyon dolar oların silinmesinde mutlaka ülkemizin menfaati ve yararı olmuştur.

Çünkü bizim medeniyetimiz alan el olmaktansa veren el olmak iyidir der ve bizde vermişiz bu iyi bir şey ancak şu an kendi halkımızdan Milli savunmamız için 100 bin lira limiti olan kredi kartında 750 lira para almayı düşündüğümüz bir ortamda bir kalem de 62 milyon dolat borcu sildim demek kabul edilebilir değil..

Kırgızistan’ın nüfusu 7 milyon küsür ,kişi başı milli gelir yıllık 6.750 Amerikan doları . Sildiğimiz 62 milyon dolar bu nüfusa böldüğünüz zaman her Kırgız’a 8.857 DOLAR Paramızı vermiş oluyoruz. Mademki bu kadar çok paramız var kendi her vatandaşımıza 9 bin dolar’a yakın bir parayı versek TL karşılığı 310 milyon TL yapıyor. Bunu 12 aya böldüğünüz zaman ayda 26 bin TL ye yakın bir paraya denk geliyor.

Paranız var ise halkınızın refahı iyi ise elbette kan bağınız,din bağınız veya yardım etmek istediğiniz devlet veya kesime elbette yardım yapabilirsiniz ve bu çok güzel bir şey olur.

Ancak ülkenizde yoksulluk sırı 63 milyon TL iken,Mayıs 2024 itibari ile AÇLIK sınırı ise 19 bin TL ye yakın iken Türkiye’de 4 milyon’a yakın emeklimiz 12.500 TL ekli maaşı alıyor,yine ülkemizde 15 milyondan fazla kişi resmi olarak asgari ücret ile çalışıyor.

Böyle bir tabloyu yaşayan bir ülke ilk olarak dinende ,insanen de önce en yakınında bulunan kendi halkına yardım etmesi gerekir.

Kesinlikle devletimizin yardım etmesi borç silmesine karşı değilim.asrın felaketini yaşayan 11 ilimizde ayakta zor duran küçük esnafımızın vergi borçlarını silmeyen bir hükümet neden KIRGIZ kardeşlerimizin 62 milyon dolar borcunu siliyor ?

İletide ekonomik durumumuz düzelir ise elbette b ve benzeri borç silmeler olur bunun ülkeye yararı da yok değil ama şu an bizim ülke olarak çok ekonomik sorunlarımız var ilken Kırgız kardeşlerimizin borç aldığı paradan vaz geçmeyi 85 milyon’dan birisi olarak kendi payıma düşeni kabul etmiyorum.

Hükümet kendi kafasında aldım verdim sildim dememelidir.örnek olarak çoktan seçmeli bir referandum yaparsın örnek olarak;

Kırgızistanı ‘ın 62 milyon dolar borcu silinsin mi EVET, HAYIR,

Göçmenler ülkelerine hemen gönderilsin mi gönderimlersin mi EVET, HAYIR

Deprem bölgesindeki Esnafın vergi borcu silinsin mi silinmesin mi EVET ,HAYIR,

Kayım ataması yaparken yeni başkanı meclis seçsin mi seçmesn mi EVET,HAYIR

Erken seçim hemen olsun mu olmasın mı ? EVET, HAYIR

Seçmen bir hükümeti beş yıllığına seçmiş olabilir belli bir süre sonra hükümetten beklediği hizmeti alamıyorsa 5 senenin sonuna bekleyeme gerek olmadan demokratik şeklerle hükümete uyarı ve erken seçim yap deme hakkı olmalıdır.

5 sene önce bir asgari ücretli ive emekli maaşının % 15’i veya 20 si ile kira öderken bugün maaşının 2 misli bir bedel ile kiralık ev bulamıyorsa bu sorun basit ve küçümsenecek bir sorun değildir.

Halkımız sokaklara çıkıp demokratik ve barışçıl kanuni ve hukuki olarak bu yaşanan duruma isyan etmiyorsa çok rahat olduğundan değildir.

Hükümete süre verelim belki bu durumu düzeltir umudu olduğundadır. Hükümet boş laf ve söz etmesin bir an önce emekli ve asgari ücretlinin 5 yıl önce oldu gibi maaşın % 15’i kira ödeyecek seviyeye gelmesini sağlaması gerekir.

Demir pahalı,çimento pahalı,işçilik pahalı mazeretlerine sığınmak hükümetin söyleyeceği bir şey değildir.

SON SÖZ OLARAK ŞUNU SÖYLEYİP MAKALEMİ KAPATMAK İSTERİM BU HALK BU EKONOMİK ŞARTLAR İLE HAYATINI SÜRDÜREMEZ. HÜKÜMET BİR AN EVVEL YA ERKEN SEÇİME GİTSİN YA DA EKONOMŞK HAYATI NROMALA DÖNDÜRECEK ÇÖZÜMLER ÜRETSİN …

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner – 14.11.2024