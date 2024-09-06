Bu başlığı neye dayanarak yazdığımı merak edenleriniz olabilir hemen özet şekilde açıklayayım size.

Hiç kimse biz 5 senelik ülkeyi yönetmek için seçime girdik ve 14 Mayıs 2024’de halk TBMM’de Cumhur ittifakını 1.yaparak meclisi 28 Mayıs 2024’de de yapılan 2.turda Cumhurbaşkanlığını Erdoğan’a vermişti. Burada sorun yok.

Ancak biz 5 seneliğine seçildik daha 3.5 senemi var demek dünya ve ülke şartları ile uyuşmuyor.

Bakın ülkemiz 7 Haziran 2015’de bir genel seçim yaptı Ak Parti tek başına iktidar olamadı.

Erdoğan CHP ile koalisyon kurmak istemiyordu seçmen’e ayıp olmasın diye numaradan bir kaç görüşme yaptılar ama daha sonra hemen seçim kararı alınarak ülke Kasım 2015’de seçime götürüldü.

Hani bu halk 5 yıllığına seçim yapmıştı neden o zaman bu 5 yıllık seçim dilimi aklınıza gelmedi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öce papaz Bronson için bu can bu tende iken papaz cezaevinde kalacak demişti.

Ancak daha sonra ne olduysa oldu 24 saat içinde papaz uçak ile uçarak Trump ile ABD’de görüşmüş ve Trump güzel iş oldu 24 saat içinde ülkene geldin demişti papaz’a

Erdoğan yine haklı olarak kendi halkına Tahrir meydanında kurşun sıkarak darbe yapan general Sisi hakkında sert sözler ifade ederek seninle hayta görüşmem demiş 2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu’nu kast ederek ya oyunuzu Sisi’ye ya da adayımız Binali Yıldırım’a oy verirsiniz diyerek gaye sert şekilde meydanlarda konuşurdu.

Şartlar değişebilir insan daha önce söylediği sözlerden rücu edebilir.Mısır’da Sisi darbesi 2013 yılında oldu Erdoğan 11 sene sonra Ankara’da Kardeşim Sisi diyerek havalimanında uçağın kapısına kadar giderek daha önce hayatta görüşmem dediği darbeci Sisi ile görüştü.

Ben neden görüştü de demiyorum. Ama devlet adamları kesin yapmam etmem yerine ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yapılması gereken ne ise onu yapmaya mecburum demeli diye düşünüyorum.

Kimse bana biz 5 senelik seçim yaptık daha 3.5 senemiz var seçim bu süre sonunda yapılacak demesin.

Çünkü 7 Haziran 2015’de de 5 yıllık seçim yapmıştık ancak Ak Parti tek başına iktidar olamadığı için 5 ay içinde yeniden seçime gitmiştik.

Ben işim gereği her gün sokak röportajı yapıyorum her 100 seçmeden en az 85’i hayat pahalığı başta olmak üzere bir çok sebep ve gerekçe öne sürerek erken değil hemen seçim olmalı derken AK PARTİ ve bazı fanatik seçmenlerinin biz 5 yıllığına seçildik daha 3.5 senemiz var diyerek ŞARK Kurnazlığı yapmalarını bu halk kabul etmiyor.

Seçim yapmak pahalı bir şey gerek yok demek de işi sulandırmanın diğer bir yönü olarak görüyorum.

2015’de 5 ay içinde seçim yenilenirken pahalı değildi de şu an konut fiyatları uçmuş,kiralar uçmuş,gıda fiyatları uçmuş,eğitim’de sorular var sağlık’ta sorunlar var,adalette sorunlar var, ekonomide sorunlar var özetle her alanda işlerin yolunda gitmediği belli iken seçime gerek yok demek en basit ifadesi ile seçmen’e saygısızlıktır.

ACİL SEÇİM BİR ÇOK SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİDİR…

Ak Parti yönetimi acilen Mart- Nisan 2025’için bir erken seçim kakarı alsın ve ülkeye temiz bir sayfa açsın.

14 ve 28 Mayıs 2024’den bu Yana Ne Değişti Neden Erken Seçime İhtiyaç Olsun ?

1-31 Mart 2024’ Yerel Seçiminde ANA Muhalefet CHP 1.parti oldu …

2-Ekonomi başta olmak üzere bir çok yerde işler iyi gitmiyor …

3-Millet ittifakı dağıldı saçma sapan konuşmalar yok …

4-Enflasyon çok yüksek hayat çok pahalı kimse yarının ne olacağını bilmiyor …

5-Ak Parti’li yöneticiler halktan koptu sırça köşklerde yaşıyorlar…

6-Genel başkan daha önce karşı çıktığı ne kadar şey varsa bugün hepsini yapması (Mehmet Şimşek Halk Bank’ı dolandıracaktı geldi ekonomi ve maliyenin başına geçti… Sisi ve Esad kötü adamdı şu an kardeşim oldu,Papaz gitmeyecekti 24 saate gitti)

7-İlçe başkanı,il başkanı, değişikliği ile ak parti artık eski fabrika ayarlarına dönemez..

Bu gerekçeleri çoğaltmak mümkün ama şu an bu kadarı ile yetinelim.

ŞU AN ÜLKE İÇİN EN FERAHLATICI ŞEY ERKEN SEÇİM OLABİLİR

AK PARTİ Mart veya Nisan 2025 tarihi için erken seçim kararı alsa ve seçime gitse sandıkta çıksa iç ve dış piyasaların güveni artacağı için ekonomi başta olmak üzere ülkeye muhteşem bir rahatlama gelmez mi ?

Diğer bir seçenekte 5 seneliğine seçilen hükümet işler yolunda gitmediği için erken seçime gidip kaybettiği düşünün yine seçmen güvenmediği bir hükümete 3.5 yıl sabretmemiş olacak.

Unutulmasın yapılan bir eken seçim sonucu Ak Parti 22 sene önce yönetime geldi.

Aynı şekilde bırakmış olacak. Benim açımdan A Parti kazanmış veya B parti kazanmış hiç umurumda değil benim umurumda olan sokakta sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye sorduğumuz her 100 kişiden en az 85 kişinin acilen seçim istiyoruz dediklerini bilen birisi olarak bu sürece tercümanlık etmek istiyorum.

Maliye bakanlığının her gün esnafa E-haciz gönderdiği bir ortamda toplumun büyük kesimin bir şekilde sabıkalı hale getirildiği bir ortamda 15 Temmuz 2016’dan bu yana yapılan bir çok yargılamanın daha objektif kriterler dahilinde yeniden daha adil bir yargılamanın yapılarak mağdur olan insanların hayatlarının geri kalan kısımlarının daha huzurlu geçirilmesi için yeni bir sayfa açılması gerekir.

Zaten ekonomik şartlar altında ezilen eSnafın vergi ve SGK Borçları Faizsiz bir şekilde 60’a kadar taksit yapılarak rahat bir ortam sağlanması şart…

Bu ülkenin ve bu halkın bu tabloyu daha çok çekmeye gücü yok.

Uzun lafın kısası 21 ayrı gerekçe ile bu ülkenin acilen bir erken seçime ihtiyacı var…

Her geçen gün ülkemizin ve halkımızın zararına işliyor… Bu kötü gidişe dur demek için en kolay ve en kârlı yol Mart veya Nisan 2025’de erken seçim kararı alarak ülkenin önünü açmaktan başka bir çare yok.

Halkın içinde olan bir kişi olarak benim şu an gördüğüm en kolay yöntem bir erken seçimdir.

ERKEN SEÇİM ER YADA GEÇ OLACAK BU KESİN AMA NE KADAR ERKEN OLURSA O KADAR AZ HAZAR DEMEK OLACAK…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner