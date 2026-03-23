21. yüzyılın ilk çeyreğinde küresel jeopolitik dengeler önemli dönüşümler geçirmektedir. Orta Doğu, Karadeniz havzası ve Kafkasya; büyük güç rekabeti, enerji politikaları ve çok katmanlı çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler olarak öne çıkmaktadır.

Özet

21. yüzyılın ilk çeyreğinde küresel jeopolitik dengeler önemli dönüşümler geçirmektedir. Orta Doğu, Karadeniz havzası ve Kafkasya; büyük güç rekabeti, enerji politikaları ve çok katmanlı çatışmaların yoğunlaştığı bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’nin söz konusu çatışma coğrafyasındaki rolü, arabuluculuk diplomasisi, iç tahkim stratejisi ve dengeleyici güç yaklaşımı çerçevesinde analiz edilmektedir. Çalışma, Türkiye’nin dış politikasının yalnızca güvenlik temelli değil, aynı zamanda kriz yönetimi ve çok yönlü diplomasiye dayalı bir stratejik akıl içerdiğini savunmaktadır. Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesinin, iç siyasi ve kurumsal istikrar ile doğrudan ilişkili olduğu ileri sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Türkiye, arabuluculuk diplomasisi, iç tahkim, denge politikası, jeopolitik, bölgesel istikrar

1. Giriş

Küresel sistemde güç dağılımının yeniden şekillendiği 21. yüzyılda, bölgesel aktörlerin rolü giderek artmaktadır. Özellikle çatışma kuşaklarında yer alan devletler, yalnızca güvenlik tehditleriyle değil, aynı zamanda fırsat alanlarıyla da karşı karşıyadır. Türkiye, Orta Doğu, Karadeniz ve Kafkasya’nın kesişim noktasında yer alması nedeniyle bu dinamiklerin merkezinde bulunmaktadır.

Bu çalışma, Türkiye’nin söz konusu jeopolitik konumunu nasıl stratejik bir avantaja dönüştürdüğünü ve arabuluculuk rolü üzerinden bölgesel istikrar üretme kapasitesini incelemeyi amaçlamaktadır.

2. Kavramsal ve Teorik Çerçeve

2.1 Devlet Aklı

Devlet aklı, bir devletin kısa vadeli tepkilerden ziyade uzun vadeli stratejik çıkarlarını gözeten, kurumsal sürekliliğe dayalı rasyonel karar alma kapasitesini ifade eder. Bu bağlamda dış politika, iç siyasi dinamiklerden bağımsız değil; aksine onlarla bütünleşik bir yapı sergiler.

2.2 İç Tahkim

İç tahkim, Kürt sorununu barışçıl yollarla gönüllülük esaslı hal yoluna koyan Türkiye devletin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve toplumsal meşruiyetin pekiştirilmesi süreçlerini kapsar. Güçlü bir iç yapı, dış politikada etkinlik ve güvenilirlik için ön koşul niteliğindedir.

2.3 Dengeleyici Güç Stratejisi

Uluslararası ilişkiler literatüründe orta ölçekli güçler, büyük güçler arasında denge kurarak hareket alanlarını genişletmeye çalışır. Türkiye’nin çok yönlü dış politika yaklaşımı bu stratejinin bir yansımasıdır.

3. Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Çatışma Kuşağı

Türkiye, üç ana kriz bölgesinin kesişiminde yer almaktadır:

• Orta Doğu’daki devlet içi çatışmalar ve vekâlet savaşları

• Karadeniz havzasında büyük güç rekabeti

• Kafkasya’daki etnik ve sınır temelli anlaşmazlıklar

Bu konum, Türkiye’nin dış politikasını tercihten ziyade stratejik bir zorunluluk haline getirmektedir. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler, Türkiye’nin güvenlik ve diplomasi kapasitesini doğrudan etkilemektedir.

4. Arabuluculuk Diplomasisi ve Türkiye

Türkiye’nin son yıllarda izlediği dış politika yaklaşımında arabuluculuk önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçevede en dikkat çekici örneklerden biri 2022 yılında gerçekleştirilen Karadeniz Tahıl Girişimi’dir. Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğunda yürütülen bu süreç, küresel gıda krizinin derinleşmesini engellemiştir.

Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesini mümkün kılan temel faktörler şunlardır:

• Çok yönlü diplomasi anlayışı

• Farklı aktörlerle eş zamanlı iletişim kurabilme yeteneği

• NATO üyeliğine rağmen özerk dış politika izleyebilme kapasitesi

• Tarihsel ve kültürel bağların sağladığı etkileşim alanı

Bu unsurlar, Türkiye’yi uluslararası krizlerde güvenilir bir arabulucu haline getirmektedir.

5. İç Tahkim ve Dış Politika Kapasitesi

Dış politikada etkinlik, büyük ölçüde iç istikrara bağlıdır. Türkiye’nin son yıllarda izlediği iç tahkim politikaları, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması açısından önem taşımaktadır.

İç tahkimin dış politika üzerindeki etkileri şu şekilde özetlenebilir:

• Krizlere hızlı ve etkili yanıt verme kapasitesi

• Diplomatik güvenilirliğin artması

• Stratejik karar alma süreçlerinin güçlenmesi

Bu bağlamda iç tahkim, yalnızca iç politika değil, aynı zamanda jeopolitik bir gereklilik olarak değerlendirilebilir.

6. Türkiye’nin Dengeleyici Güç Rolü

Türkiye, Batı ve Doğu arasında keskin bir tercihten ziyade çok eksenli bir diplomasi izlemektedir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin uluslararası sistemde esnek bir aktör olarak konumlanmasını sağlamaktadır.

Bu strateji Türkiye’ye şu avantajları sunmaktadır:

• Enerji transit merkezi olma potansiyeli

• Kriz diplomatisinde etkin rol

• Bölgesel güvenlik mimarisinde söz sahibi olma

Ancak bu strateji aynı zamanda dikkatli yönetilmesi gereken riskler de barındırmaktadır.

7. Eleştiriler ve Riskler

Türkiye’nin izlediği denge politikası bazı zorlukları beraberinde getirmektedir:

• Büyük güçler arasında denge kurmanın sürdürülebilirliği

• Stratejik belirsizlik algısı oluşturma riski

• Ekonomik kırılganlıkların dış politika kapasitesini sınırlaması

Bu risklere rağmen Türkiye’nin kriz yönetimi deneyimi giderek kurumsallaşmaktadır.

8. Sonuç

Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum, dış politikasını pasif bir güvenlik yaklaşımından aktif bir diplomasi stratejisine yönlendirmiştir. Arabuluculuk diplomasisi, iç tahkim ve çok yönlü dış politika anlayışı, Türkiye’nin bölgesel istikrar üretme kapasitesini artırmaktadır.

Sonuç olarak Türkiye’nin arabuluculuk rolü, yalnızca bir dış politika tercihi değil; jeopolitik zorunluluk ile stratejik fırsatın kesişiminde şekillenen bir devlet aklının ürünüdür. Bu yaklaşım, Türkiye’yi yalnızca bölgesel bir aktör değil, aynı zamanda uluslararası sistemde düzen kurucu bir güç olma potansiyeline sahip bir ülke haline getirmektedir.

İstanbul Times - Maksut KONYAR - 23 Mart 2026