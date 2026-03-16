Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken gönüllerimizde hem tatlı bir hüzün hem de derin bir sevinç dalgası yükselir. Bir ay boyunca sabrın, paylaşmanın ve arınmanın en güzel örneklerini yaşayan müminler için Ramazan; sadece bir oruç ayı değil, aynı zamanda kalbin yeniden dirilişidir.

Bu mübarek ayın en kıymetli gecelerinden biri olan “Leyletü’l-Kadir” Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir. Rabbimizin Kur’ân’da “bin aydan daha hayırlı” olarak müjdelediği bu gece, aslında insanın kaderini yeniden yazma fırsatı gibidir. Duaların semaya yükseldiği, gönüllerin gözyaşıyla arındığı bu kutlu vakit; kul ile Yaradan arasında kurulan en samimi köprülerden biridir.

Ramazan boyunca sofralar paylaşılmış, ihtiyaç sahiplerinin kapıları çalınmış, kırgın kalpler tamir edilmeye çalışılmıştır. Bir hurmanın, bir tas çorbanın, bir selamın bile değer kazandığı bu ay; bize insan olmanın özünü yeniden hatırlatır. Çünkü Ramazan, sadece aç kalmayı değil; dilin, kalbin ve niyetin de arınmasını öğretir.

Ve nihayet ufukta bayramın sevinci görünür. Ramazan Bayramı, aslında bir ay süren sabrın, ibadetin ve paylaşmanın ödülüdür. Bayram sabahı camilere doğru akan kalabalıklar, bir ay boyunca arınan ruhların şükür yürüyüşü gibidir. Bayramlaşan insanlar, sarılan komşular, ziyaret edilen büyükler; toplumun ruhunu diri tutan kadim bir geleneğin parçasıdır.

Bayram sadece yeni elbiseler, tatlılar ve ziyaretlerden ibaret değildir. Asıl bayram; kalplerin affetmesi, kırgınlıkların sona ermesi ve kardeşliğin yeniden güçlenmesidir. Çünkü gerçek bayram, insanın gönlünde başlar. Bir yetimin yüzündeki tebessümde, bir yaşlının duasında, bir dostun samimi sarılışında bayramın gerçek anlamı saklıdır.

Ramazan bize sabrı öğretti, paylaşmayı öğretti, şükretmeyi öğretti. Şimdi ise bu kazanımları yılın geri kalanına taşıma vaktidir. Eğer Ramazan’dan sonra kalbimiz daha merhametli, dilimiz daha yumuşak, elimiz daha cömert olduysa işte o zaman Ramazan gerçekten bizde iz bırakmış demektir.

Bu vesileyle, “Leyletü’l-Kadir” bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını; yaklaşan Ramazan Bayramı’nın ise gönüllere huzur, evlere bereket, dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum.

Ramazan’ın rahmeti üzerimizden eksik olmasın; bayramın sevinci kalplerimizden hiç silinmesin. Bu Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Maksut Konyar