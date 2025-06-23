Sanayi Küçülürken Hizmet Sektörü Öne Çıkıyor

Karabat, imalat sanayinin GSYH içindeki payının %16’ya kadar düştüğünü vurguladı. Buna karşılık hizmet sektörü payının %55’e yükseldiğini belirten Karabat, bu değişimin tesadüfi olmadığını, bilinçli bir ekonomi politikası tercihinin sonucu olduğunu iddia etti. “Yatırım ortamındaki güvensizlik, hukuksuzluk ve baskıcı yönetim anlayışı, sanayicileri Türkiye’den uzaklaştırıyor. Mevcut firmalar da üretimlerini yurt dışına taşıyor,” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Hizmet Sektörünün Hızlı Büyümesi Tehlike Sinyali

Karabat, gelişmekte olan ülkelerde hizmet sektörünün bu kadar hızlı büyümesinin ekonomik istikrarsızlıklara yol açabileceğini belirtti. Mehmet Şimşek’in bu tabloyu bir başarı öyküsü olarak sunduğunu hatırlatan Karabat, Türkiye’nin inşaat ve tüketime dayalı bir ekonomik modele mahkûm edildiğini savundu.

Sanayi Yatırımları Durma Noktasında

Karabat, yüksek faiz oranları, enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları ve yargı bağımsızlığına yönelik müdahaleler nedeniyle sanayi yatırımlarının neredeyse tamamen durduğunu söyledi. Şimşek’i “rant odaklı bir ekonomi yönetiminin kilit aktörü” olarak nitelendiren Karabat, hükümetin sanayinin gerilemesine karşı etkili bir çözüm sunmadığını söyledi.

Otomotiv Sektöründe Kriz Derinleşiyor

Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden otomotivde üretimin alarm verici şekilde gerilediğini belirten Karabat, Mayıs ayı verilerine göre ithal araçların pazar payının %71’i geçtiğini aktardı. Hükümetin bu duruma ÖTV zamlarıyla karşılık verdiğini ifade eden Karabat, “Bu zamlar ithalatı azaltmaktan ziyade devletin vergi gelirlerini artırmayı hedefliyor,” diye eleştirdi.

İthalat Lobilerine Destek İddiası

Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Karabat, ekonomi yönetiminin ithalat lobilerinin çıkarlarını koruduğunu iddia etti. ÖTV zamlarının vatandaşın sırtına ek yük getirdiğini belirten Karabat, bu politikaların vergi gelirlerini artırma amacı taşıdığını savundu.

Rant Ekonomisi Halkı Zor Durumda Bırakıyor

Hizmet sektörünün plansız büyümesinin kira ve lokasyon rantlarını artırdığını ifade eden Karabat, AVM’ler, turizm bölgeleri ve şehir merkezlerindeki fiyat artışlarının halkın büyük bir kısmını olumsuz etkilediğini belirtti. “Küçük bir grup servet biriktirirken, halkın %80’i ekonomik zorluklarla boğuşuyor,” dedi.

Servet Transferi Politikaları Sürüyor

Karabat, Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının enflasyonu kontrol altına almaktan çok, sıcak para girişiyle servet transferini sürdürmeyi amaçladığını öne sürdü. Kapanan fabrikalar, yurt dışına taşınan işletmeler ve iflas eden şirketleri hükümetin dikkate almadığını ifade etti.

Karabat, Şimşek’in sıkça kullandığı “En kötüsü geride kaldı” söylemine atıfta bulunarak, “Asıl en kötüsü, siz ve mevcut yönetim anlayışınız iktidardan gittiğinde geride kalacak,” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)