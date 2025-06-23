YAMEKLER YARIŞTI KAYBEDEN YOK ...

Zeytinburnu Belediyesi tarafından, bu yıl 26’ncısı düzenlenen ve 5 gün boyunca birçok etkinliğin gerçekleştiği Geleneksel Tıp Festivali kapsamında bir klasik haline gelen ve her yıl düzenlenen bitkisel temalı geleneksel yemek yarışması birbirinden farklı tatlara ev sahipliği yaptı. Merkezefendi Kıraathanesi yanındaki etkinlik alanında gerçekleşen yarışmada, toplam 160 katılımcının geleneksel tariflerle hazırladığı yemekler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yarışmada, kültürel mirasın sofralara yansıması dikkat çekti. Yarışma sonunda birinci olan yarışmacıya tam altın ödülü takdim edilirken, ikinci ve üçüncü olan katılımcılar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Festival alanında kurulan stantlarda ise ziyaretçilere şifalı bitkiler ve yöresel ürünler tanıtıldı.



"ANADOLU'NUN ZENGİN VE ŞİFA KAYNAĞI MUTFAĞINA DİKKAT ÇEKEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da etkinliğe katılarak yarışmacıları tebrik etti. Programda açıklamalarda bulunan Başkan Arısoy, "26. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’mizin yemek yarışması bölümündeyiz. Bu akşam 160 yarışmacı burada yarışıyor. Jüri değerlendirme yapıyor. Ama bu yarışmanın maksadı Anadolu'nun zengin mutfağını sergilemek, buna dikkat çekmek, hanımların hünerli ellerine dikkat çekmektir. Ben katılan bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa Anadolu'nun zengin mutfağına dikkat çekebildiysek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)