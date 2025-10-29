İSTANBUL’DA 28 EKİM’DE TAKSİM ATATÜRK ANINITIN ÇELENK SUNUMU YAPILDI 29 EKİM 2025’DE VATAN CADDESİNDE GÖRKEMLİ BİR KUTLAMA TÖRENİ YAPILDI.

İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde yapılan 29Ejimö Cumhuriyet kutlamalarına İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, İstanbul 1.Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay törenleri izlemeye gelen halkı selamladı.

İstanbul Times Haber Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL ŞUNLARI SÖYLEDİ;

Protokolün Kıymetli Mensupları, Aziz İstanbullular,

Cumhuriyetimizin 102. yaşını kutlamanın heyecanı ve mutluluğuyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhuriyet bayramımızı canıgönülden kutluyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere

istiklalimiz ve istikbalimiz için fedayı can eyleyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Kıymetli Hemşehrilerim,

29 Ekim 1923, “Ya istiklal ya ölüm!” düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gündür.

Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında,"Geldikleri gibi giderler!" diyen çelik bir irade var.

Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten Şerife Bacıların fedakârlığı var.

Maraş’ta Sütçü İmam’ın kahramanlığı; Antep’te Şahin Bey’in direnişi, Millî Mücadele’yi ateşleyen Hasan Tahsin’in cesareti var.

Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var.

Cumhuriyet; adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir. Bu emaneti daha yükseğe taşımak bizlere düşen en büyük vazifedir.

İşte, bu vazifenin, bu sevdanın en güzel nişanelerinden biri; İstanbul’umuzun her yerini donatan şanlı bayraklarımız.

Yaptığımız çağrıya uyarak evlerini, iş yerlerini, pencerelerini ay yıldızla süsleyen,

İstanbul’u kırmızı beyaza bürüyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.

Bu tablo, Cumhuriyet coşkumuzun en güzel ifadesi. Cumhuriyetimizin mayası olan birlik ve beraberliğimizin en somut yansıması.

102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüyoruz.

Savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyetimizi daha da güçlendiriyoruz.

Ve en önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde.

“Cumhuriyet emin ellerde!” diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan ve millet uğruna can veren tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun ! Bayramımız kutlu olsun !

TÖRENİN İLGİ ODAĞI 81 YAŞINDAKİ FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER İSTANBULLU KUVVACI KARA FATMA OLDU…

Fatma Rahibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma Vatan caddesinde yapılan Cumhuriyetin 102. Kuruluş yıldönümüne elinde istiklal marşı, gençliğe hitabe, Atatürk’ün resminin yer aldığı panoyu tutarak saatlerce bayraktar oturmaz diyerek ayakta töreni İzledi.

İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma Gazetemize şunları söyledi “29 Ekim 1923’de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizi boğmaya çalışan7 düvele karı savaşarak bize Türkiye Cumhuriyeti armağan ettiler.

Ben bu törenleri tam 40 yıldır aksatmadan takip ediyorum. Ömrüm oldukça ve yürüyebildiğim sürece de katılmayı düşünüyorum. Öğrencilerimizi, askerlerimizin, polislerimizin kortej halinde yürümelerini izlemek bana onur ve gurur veriyor. Alla askerimizin ve polisimizin ayağına taş değdirmesin.

Bu törenleri organize eden İstanbul valimiz sayın Davut Gül’e, Bizi selamlayan İBB başkan vekili Nuri Aslan ve İstanbul 1.Ordu ve Garnizon komutanı orgeneral Bahtiyar Ersay ve bizlere güzel bir geçit töreni izleten herkese teşekkür ederim

Yaşasın Cumhuriyetin 102.yılı…Nice senelere diyerek herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarım” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)