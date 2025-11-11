İBB, İSKİ VE İETT’DE 1532 YENİ MEMUR GÖREV YAPACAK

Mesai arkadaşlarına, "Göreve geldiğimizde, İstanbul'da yeni bir yönetim vizyonu ortaya koyduk," sözleriyle seslenen İmamoğlu, "Bir kısım ayrıcalıklı kişi ve gruplara değil, tüm hemşehrilerimize hizmet üretmek için çalışıyoruz. Çocuklarımız için kreşler, gençlerimiz için yurtlar açıyoruz. Annelere Anne Kart, çocuklara Halk Süt ulaştırıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

EKREM İMAMOĞLU’NDAN YENİ MESAİ ARKADAŞLARINA: İSTANBUL’UN MUHAFIZLARI OLACAĞIZ

Bölgesel İstihdam Ofislerimizle yüz binlerce kişiye özel sektörde istihdam sağlıyoruz. İstanbul’a yeni metro hatları kazandırıyor, şehrimizin kronikleşmiş sorunlarına çözümler üretiyoruz. Ulaşımdan altyapıya, çevre projelerinden yeşil alanlara, sağlıktan eğitime, spordan sosyal desteklere varana dek her alanda İstanbul tarihinin en büyük projelerini hayata geçiriyoruz,” şeklinde konuştu.

MİLLETİN MEMURU OLMA BİLİNCİYLE GÖREVLERİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRECEĞİNİZDEN HİÇ KUŞKUM YOK

“Hayatınızın bu yeni döneminde, milletin memuru olma bilinciyle, bunun gerektirdiği ahlak ve dürüstlükle görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç kuşkum yok,” diyen İmamoğlu, “Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da dünyanın en güzel ve en değerli kenti İstanbul ve İstanbullar için beraber çalışacağız; İstanbul’un muhafızları olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkarak daha adil, mutlu, geleceğe güvenle baktığımız bir İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İSKİ ve İETT’ye, 26 Eylül 2024 tarihinde, memur kadroları için 432, itfaiye eri kadroları için 785 ve zabıta kadroları için 315 olmak üzere, toplam 1532 kişilik, açıktan atama yoluyla memur alımı izni verildi. Gerekli araştırmalar, incelemeler ve testlerden geçen yeni memurlar için, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi. “Aday Memurlara Hoş Geldiniz Buluşması” adıyla düzenlenen tören, İBB Başkavekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aslan ve Prof. Demir’in birer konuşma yaptığı buluşmada, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den yeni mesai arkadaşları için yolladığı mektup da okundu.

İmamoğlu, program sunucusu tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli çalışma arkadaşım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin tercihiyle göreve geldiğimiz 2019’dan bugüne, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın geleceğe umut ve güvenle baktığı bir İstanbul var etmek için hız kesmeden, ara vermeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimizde, İstanbul’da yeni bir yönetim vizyonu ortaya koyduk. Bir kısım ayrıcalıklı kişi ve gruplara değil, tüm hemşehrilerimize hizmet üretmek için çalışıyoruz.

Çocuklarımız için kreşler, gençlerimiz için yurtlar açıyoruz. Annelere Anne Kart, çocuklara Halk Süt ulaştırıyoruz. Bölgesel İstihdam Ofislerimizle yüz binlerce kişiye özel sektörde istihdam sağlıyoruz. İstanbul’a yeni metro hatları kazandırıyor, şehrimizin kronikleşmiş sorunlarına çözümler üretiyoruz. Ulaşımdan altyapıya, çevre projelerinden yeşil alanlara, sağlıktan eğitime, spordan sosyal desteklere varana dek her alanda İstanbul tarihinin en büyük projelerini hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında gece gündüz demeden, özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın imzası bulunuyor.”

“YAPACAĞINIZ HER İŞTE, ATACAĞINIZ HER İMZADA İSTANBULLULARIN HAKKI VARDIR”

“Kıymetli çalışma arkadaşım; tüm İstanbullulara adil ve eşit hizmet sunan İBB ailesine hoş geldin. İBB olarak, tüm işe alım süreçlerimizde liyakat, eşitlik ve şeffaflık ilkelerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Performans ve liyakate dayalı değerlendirmeler sonucunda, İstanbul’a hizmet etmenin gururunu yaşayacak olman nedeniyle seni yürekten kutluyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmak demek, İstanbul’a hizmet etmek, kente özen insana saygı göstermek, insanımıza dokunan her görevi adaletle, vicdanla üstlenmek demektir. Bu nedenle sorumluluğunuz büyüktür. Yapacağınız her işte, atacağınız her imzada İstanbulluların hakkı vardır. Liyakatle, emeğinizle geldiğiniz bu kamu görevi, milletin sizlere emanet ettiği yüce bir görevdir.”

“MİLLETİN MEMURU OLMA BİLİNCİYLE…”

“Hayatınızın bu yeni döneminde, milletin memuru olma bilinciyle, bunun gerektirdiği ahlak ve dürüstlükle görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç kuşkum yok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da dünyanın en güzel ve en değerli kenti İstanbul ve İstanbullar için beraber çalışacağız; İstanbul’un muhafızları olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkarak daha adil, mutlu, geleceğe güvenle baktığımız bir İstanbul’u hep birlikte inşa edeceğiz. Şehrimize ve milletimize hizmet etmek üzere, bu büyük ve güçlü aileye katıldığın için seni bir kez daha gönülden tebrik ediyor, değerli ailenize en içten selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla. Ekrem İMAMOĞLU. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.”

ASLAN: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MEMURLARI OLACAKSINIZ”

İBB Başkanvekili Aslan da konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Sözlerime başlarken, bugün burada olması gerekirken, aylardır Silivri zindanlarında tutulan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da iletmek istiyorum. Her birinizin gözlerine baktığımda başarmış olmanın gururunu, milletimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu, devletimiz için çalışacak olmanın onurunu görüyorum. Hepinizi hem kendi adıma hem bürokrat arkadaşlarım hem de seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına tebrik ediyorum. Sizler, bizim yeni çalışma arkadaşlarımsınız. Ama ondan daha önemlisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin memurları olacaksınız. Bu anlamda göreviniz çok büyük. Attığınız her adım, verdiğiniz her karar, yaptığınız her iş tamamen halkımız yararı için olacak. Olacağına inanıyorum. Çok sevdiğim bir söz vardır. Büyük alim Şeyh Edebali der ki: ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ İnsanımız adaletle, insanımız huzurla, mutlulukla ve refahla yaşayacak ki başımızda çatımız olarak duran devletimiz yaşayacak.”

“İSTANBUL’UN GELECEĞİ, SİZİN ADALETİNİZLE, SİZİN EMEĞİNİZLE ŞEKİLLENECEK”

“Bunun için hakkaniyetle çalışmaya, vicdanla karar vermeye ve kanunsuz iş yapmamaya ihtiyacımız var. Hepinizden ricam da budur. Kim derse desin, kanunsuz iş yapmayınız. Hakkaniyetle çalışınız ve vicdanınızla karar veriniz. İstanbul, büyük bir şehir. İstanbul, 24 saat yaşayan bir şehir. 16 milyon İstanbullu, bizden eşit, eksiksiz ve hızlı hizmet bekliyor. Gece gündüz çalışmak zorundayız. Bir tek vatandaşımızın bile yüzünün yere düşmesine izin veremeyiz. Sizler, şehrimizin vicdanı olacaksınız. Devletin şefkati, sizin ellerinizden halka ulaşacak. İstanbul’un geleceği, sizin adaletinizle, sizin emeğinizle şekillenecek. Yolunuz açık, kalbiniz doğru, vicdanınız diri olsun. Birlikte, daha adil, daha güzel bir İstanbul için çalışacağız. Hepinize başarı, sabır ve güç diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)