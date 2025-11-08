İLK KEZ BAŞKA İLDEN BİR TUTUKLU YAKINI KONUŞTU,SEÇİLMİŞ CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KADİR AYDAR^’IN KARDEŞİ CANER AYDIN YÜREK BURKAN BİR AİLE HİKAYESİ ANLATTI…

Yapılan Basın açıklamasından sonra Aile Dayanışma Ağı (ADA)’nın kurucu başkanı İBB başkanı ve CHP’nin 15 milyon 500 bin kişinin oy vererek cumhurbaşkanı adayı yaptığı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr.Dilek İmamoğlu’nun önemli ve anlamlı konuşmasından sonra Adana‘nın Ceyhan ilçesinin seçilmiş belediye başkanı’ nın kardeşi Caner Aydar yaptığı konuşma ile yürek burktu. İşte O Konuşmanın tam metni.

CANER AYDAR: “ADANA'DAN 1200 KİLOMETRE GELİP, BİR SAAT GÖRÜŞÜP, 1200 KİLOMETRE AYNI GÜN DÖNÜYORUZ”



Adana’ya bağlı Ceyhan ilçesinin seçilmiş Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kardeşi Caner Aydar da konuşmasında özetle, “Bundan tam 161 gün önce, 31 Mayıs sabaha karşı hayatımızın en kötü gününe uyandık. Daha doğrusu uyanmadık, uyandırıldık. Bir şafak vakti, onlarca polis, evimizin kapısına geldiler. Ceyhan halkının kendini yönetmesi için seçtiği, gece ve gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı’nı İstanbul'dan almaya geldiler.

O sabah abim evde yoktu. Yazlıktaki evinde kalmaktaydı. Kendini almaya gelen polisleri öğrenince, telefonda, ‘Ne için gelmiş olursanız olun, yanlış yaptığım hiçbir şey yok,’ diyerek hemen polislerin yanına geldi.

Kadir Aydar'ın ailesi olarak biz; annem, ben, kardeşim ve akrabalarımız ile 22 haftadır her Perşembe, Adana'dan 1200 kilometre gelip, bir saat görüşüp, 1200 kilometre aynı gün dönüyoruz.

Adana'dan Silivri'ye geliş yolculuğumuz onu görecek olmanın mutluluğu ve heyecanıyla güzel geçiyor. Onunla bir saat görüştükten sonra, onu burada, Silivri'de bırakıp Adana'ya dönmek, hüzünlü geçen yolculuğumuz, kalbimizde derin yaralar açmaktadır.

Ve bu süreçte, başta bizimle aynı haksızlığa uğrayan diğer mağdur ailelerle birlikte birbirimize dost olduk. Acılarımızı paylaştık. Dostluğumuz aile bağına dönüştü. Aynı acıları, aynı duyguları paylaşmak, bizleri birbirimize daha yakınlaştırdı,” ifadelerini kullandı.



“BABAMIZIN İLLA ÖLMESİ Mİ GEREKMEKTEDİR”



Abisi ile birlikte babaları Mustafa Aydar’ın da tutuklu yargılandığına dikkat çeken Caner Aydar, “Babam Mustafa Aydar, Ceyhan'ın en sevilen, yıllardır ticaret yapan, dürüst, namuslu bir iş insanıdır.

Bugüne kadar yaptığı ticaretlerde ne bir haksızlığı ne de bir yanlışı olmamıştır. Adana ilinde ve ilçelerinde yaptığı binlerce daireleri satarken, hiçbir zaman parayı birinci öncelik yapmayıp, insanların ev sahibi olması için her zaman yardımcı olmuştur. Ve buna tüm Adana şahittir. Babam daire sattığı binlerce insanın dualarını almıştır.

O binlerce dairede yanlış yapmayan insan, bir tane daire satarken mi yanlış yapmıştır ?

Bir tane daire satarken yanlış yapması ne onun karakterine sığar ne de namuslu yaptığı bu ticaretine de sığmaz.

Bu süreçte de bu davada da babam Mustafa Aydar'ın hiçbir yanlışı yoktur,” dedi.

Baba Aydar’ın tutukluğu süresi içinde iki kez beyin damarı tıkanması sorunu yaşadığı, aynı süreçte kalp damarlarına stent takıldığı bilgilerini paylaşan oğlu Aydar, “Cezaevi kapısını açık görse izinsiz çıkmayacak olan babamız Mustafa Aydar’ın mahkemeyi evde beklemesinde ne gibi sakınca vardır? Bu kadar ağır hasta birinin bırakılması için daha ne beklenmektedir? İlla ölmesi mi gerekmektedir?” sorularını yöneltti.

BAZILARI DİYEBİLİR Kİ SAVCILIK DELLİLERİNE GÖRE YANLIŞ YAPMIŞ YOLSUZLUK YAPMIŞ ADAMLAR YARGILANMASANLAR MI ?

Elbette yasalar önünde herkes eşittir. Ve yanlış yapan kim olursa olsun yargı önünde hesabı vermelidir. Ancak suç olarak isnad edilen fillerin yapıldığını doğru kabul edilse bile suç yeri Adana Ceyhan ise neden Silivri’ye getirilip cezaevine atılıyor sorunu sormak tutukluların hakkı değil mi ?

Kimse yargılama olmasın demiyor. Yargılama adil olsun diyorlar. Adana Ceyhan’da yaşandığı iddia dilen yolsuzluk İBB ile alakalı iddia edilen yolsuzluk ile ilişkili olabilir Adana’da tutukla olur İstanbul’daki Savcılık veya mahkeme Adana istediği bütün ifadelerin alınıp kendisine gönderilmesini alabilecek imkanlar varken neden Ceyhan, Seyhan ve Adana Belediye başkanları tutuklanıp Silivri Cezaevine atılıyor ?

Biz haberimizi daha fazla uzatmak istemeyiz lütfen haber içinde yayınladığımız toplam 12 dakikalık Seçilmiş Adana - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kardeşi Caner Aydar’ın konuşmasını izleyin söylediği sözlerde devlet’e, Millet’ e zararı olan bir şey var mı yok mu ?

Caner Aydar konuşmasında özetle Babam Mustafa Aydar üzüntüsünden dolayı cezaevinde 2 sefer beyin kanaması geçirmiş ve kalbine stent takılmıştır.

Tedavisi için Cezaevi ortamı uygun değildir raporu olduğu halde neden evde yargılamayı beklemesine müsaade edilmediğini anlayabilmiş değilim dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)