YANLIŞ İŞLER SADECE MUHALFETTE Mİ OLUYOR ?

Deniyor li CHP’li belediye başkanlarını yine CHP’liler şikayet etti bunun doğru olduğu kabul edilse sormazlar mı peki Bülent Arınç Ak Parti’nin kudretli ilk dört kurucusundan biri değil miydi ? Başbakan yardımcısı değil miydi ? Yine TBMM başkanlığı yapmadı mı ? Sayın Ahmet Davutoğlu ve Ak Parti’nin eski genel başkanı ve başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’ da defalarca Melih Gökçek’in canlı yayınlarda Ankara’yı Parsel parsel FETÖ’ye peşkeş çektiğini söylediği halde Melih Gökçek tutuklandı mı ? Hayır hakkında dava açıldı mı hayır…

İstanbul Times Haber Merkezi

Gökçek’i de Ak Partililer şikayet etti ama tutuklanmayı bir kenara bırakın hakkında sosyeteye ayıp olmasın diye dava bile açılmadı.

Ayrıca dinazorlara Ankara’lıarın çok parasını da kaptırdı bununda hesabı sorulmadı…

Yine Demirören Grubu’nun Göktürk’teki yeşil alanına imar verilerek 600 Milyon dolar haksız kazanç elde ettiği söyleniyor dava açılmıyor…Yine Killer Grubu’nun borcuna karşı 100 milyon dolara bir kamu bankasına sattığı Saphire binasını 3-4 sene sonra aynı yeri kamu banaksından bu sefer 48 milyon dolara geri satın aldı…

Hangi banka bu aptalca işi bir ensaf için yapar ? Kimse halkı aptal yerine koyduğunu sanmasın. Halk her şeyin farkında ama seçim olmadığı için elinde demokratik bir argüman yok.

Devletin sadece bir bina alımında 52 milyon dolar zarar etmesine rağmen sebep olanlardan tutuklan kimse olmadı. Dava açılıp açılmadığını bilmiyoruz…

Yine Milli Piyango başta olmak üzere şans oyunlarını Demirören grubuna verdiler. Bu yetmedi 5 dakika’ da bir kumar çekilişi hakkı verdiler mi vermediler mi bilmiyoruz ama son günlerde Demirören Grubu artık 5 dakikada bir kumar çekilişi yapıyor…

Şans oyunları ihalesini alırken HızlıON diye bir kumar yok ama onu da halkın başına bela ettiler….

Eski Ak Parti vekili Zehra Taşkesenlioğlu 2006-2009 yıllarında Ak Parti Beylikdüzü beldesinden sorumlu il koordinatörü idi.

Mesai arkadaşı olan Hüseyin Çetiner her perşembe günü belde toplantısına gittiği halde Taşkesenlioğlu hiçbir gün toplantılarına katılmadı.

Ama her ne hikmetse Zehra Taşkesenlioğlu verdiği bir beyanatta “Allah insanları iki şekilde imtihan eder. Kimisine mal vererek kimisine’ de vermeyerek imtihan eder. Beni ise vererek imtihan etti” diyerek dünya kadar malın sahibi. Oysa o Zeytinburnu Belediye başkanı Murat Aydın’ın danışmanı idi. Yani maaş karşılığında emek veren bir arkadaşımız nasıl böyle zengin birisi haline geldiğini ile alakalı dava açılıp tutuklanma yapılmaması kamu vicdanını yaralıyor.

Halkın geneli CHP’li belediyelerde hata yanlış olmadı demiyor neden sadece CHP’li belediye başkanları ve bürokratları tutuklanıyor diye soruyor …

Örnek vermek gerekirse İmamoğlu,diğer başkanlar ve bürokratlar hapse atılmadan ve görevden alınmadan’ da yargılama yapılamaz mıydı ?

İmamoğlu serbest olsa kaçacak mı ? Hükümetin en çok isteyeceği şey İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının kaçması değil mi ?

Özetle haftanın 5 günü halkın içinde sokak röportajı yapıyoruz halkın en azında yarısı bu tutuklamalara karşı.

Diğer bir talepte seçmenin % 85’i erken seçim istiyor ama Ak Parti ve MHP seçime ihtiyaç yok diyor…

Gelin istediğiniz yerde seçmen’e soralım bakalım % kaçı erken seçim istiyor hep beraber sonuçları görelim…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)