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Tarancı: Zeytinburnu Spor Kulübü Benim İçin Bir Sevda Dedi

Zeytinburnu spor kulübü eski başkanlarından sayın Cemal Tarancı Zeytinburnu spor kulübüne ziyarette bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2023 Salı 15:57
Tarancı: Zeytinburnu Spor Kulübü Benim İçin Bir Sevda Dedi
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerde Bağımsız Zeytinburnu Belediye Başkan adaylığını açıklayan Cemal Tarancı beledeiye başkanları kendi  beldellerinin spor takımlarına sahip çıkmak zorunda dedi.

Tarancı Zeytinburnu Spor - Rami Spor karşılaşmasını da kulüp yönetimi ile birlikte izledi. Cemal Tarancı Kulübün son durumu hakkında yönetim kurulu Üyeleri ile e sohbet ederek kendisinin belediye başkanı seçilmesi halinde Zeytinburnu sporun profesyonel liglerde mücadele etmesi için gerekli desteği sağlayacağını açıkladı.

Belediye başkanlığı adaylık süreci hakkında istişare de yapılan ziyarette Tarancı Zeytinburnu spor camiasının da desteğini beklediğini belirtti.

Cemal Tarancı 2003 senesinde Zeytinburnu spor kulübü başkanlığı yapmış ve uzun bir süre de yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştu. Ziyaret Zeytinburnu spor yönetim kurulu tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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