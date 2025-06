Arıkan, Türkiye’nin uyuşturucu madde başta olmak üzere, sanal kumar, alkol ve sigara kullanımında

dünyada ilk sırada yer aldığını üzülerek ifade etmek istediğini belirtti.

SENTETİK UYUŞTURUCULARIN YÜZDE 81’İ TÜRKİYE’DE ELE GEÇİRİLİYOR

Türkiye’deki uyuşturucu tehdidi üzerinde duran Arıkan, ülkede sadece bir yılda miktar olarak yüzde 375 artış gösteren metamfetamin yakalamalarına dikkat çekerken, Avrupa’da ele geçirilen sentetik uyuşturucuların yüzde 81’inin Türkiye’de yakalandığını aktardı.

Uluslararası raporlardan örnekler veren Arıkan, Türkiye’nin hem uyuşturucu tüketimi hem de sevkiyat güzergâhı olarak kritik bir noktaya geldiğini dile getirerek, “Afganistan, İran, Rusya, Pakistan ve daha birçok ülkeden gelen uyuşturucular ya bizim ülkede yayılıyor ya da Avrupa’ya transfer ediliyor” dedi.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, yaşanan krizin sadece verilerden ibaret olmadığını belirtirken, sokakta yaşanan dramlara dikkat çekti.

BAĞIMLI YAKINLARININ FERYADI!

Yakın bir süreçte 41 ilde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Arıkan, en fazla şikâyetin uyuşturucudan geldiğini söyledi.

Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Eyyubiye’de bir kadının, eşinin uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle bir kuru ekmeğe muhtaç hale geldiklerini anlattığını, İstanbul’da bir annenin, oğlunun tedavisi için gözyaşları içerisinde yardım istediğini aktaran Arıkan, Van ziyaretinde emniyet müdürünün, Balıkesir’de çay ocağındaki yaşlı bir vatandaşın, Adana’da bir öğretmenin uyuşturucu illetinin sebep olduğu vahim durumdan bahsettiğini belirtti. Arıkan, Türkiye’nin dört bir yanında benzer hikayelerin olduğunun altını çizdi.

AİLELER YALNIZ BIRAKILIYOR

Uyuşturucuyla mücadelede temel meselenin geçleri doğru yönlendirmek olduğunu kaydeden Arıkan, “Biz gençlerimizi okullara, kütüphanelere, camilere, laboratuvarlara, spor salonlarına mı göndereceğiz, yoksa kumarhanelere, hapishanelere, metruk binalara, morglara mı göndereceğiz?” diye sordu.

Ailelerin bu mücadelede yalnız bırakıldığının da altını çizen Arıkan, salonda bulunan bağımlı yakınlarına teşekkür ederek, “Size, çabanıza, fedakarlığınıza minnet borçluyuz. Sizin bugün burada sunacağınız her türlü katkıyı çok önemsiyoruz. Bu mücadelede asla yalnız değilsiniz. Bilmenizi isterim ki, her zaman, her platformda, bütün gücümüzle yanınızdayız” diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’de bağımlılıkta tedavi merkezlerinin yetersizliğine dikkat çeken Arıkan, çözüm önerilerini şöyle aktardı: “Her ilde AMATEM ve ÇEMATEM açılmalı, mevcut merkezlerin kapasitesi artırılmalıdır. Aileler, tedavi sürecine aktif şekilde dahil edilmelidir. Bağımlı bireylerin sosyal hayata uyumu için istihdam ve destek programları oluşturulmalıdır. “Bağımlılıkla Mücadele Kurumu” kurulmalıdır. Uyuşturucu tacirleri, kararlılıkla adalet önüne çıkarılmalıdır.”

BİR GENCİMİZİ BİLE FEDA EDECEK LÜKSÜMÜZ YOK!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmasını “Bizim bir gencimizi bile feda edecek lüksümüz yok. Biz 86 milyon insandan sorumluyuz ve bizim evimiz Türkiye’dir. Ankara’da, Edirne’de, Van’da uyuşturucu kullanan bir genç,

bizim evimizin evladıdır. Uyuşturucu bitecek, kumar bitecek, bağımlılığın her türlüsü bitecek inşallah” ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)