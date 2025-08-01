Beni İsrail kavmi tarih boyunca peygamberlerine zulmetmiş azgın bir kavimdir. Bu Kavim çölde aç susuz kalınca Peygamberleri Hz.Musa’ ya Rabbine dua et bize yiyecek içecek versin yoksa bu çölde ölüp gideceğiz dediler.

Bunun üzerine Hz. Musa Rabbine dua etti. Allah duasını kabul ederek Kudret helvası, bıldırcın eti ve su ikram edildi. (Bakara suresi 57.ayet)

Ancak bu azgın kavim Hazreti MUSA‘ nın rabbine dua etmesi ile “Allah her gün taze olarak kudret helvası, bıldırcın eti ve su hazır olarak geliyordu onları besliyor ve onlara yetiyordu.

Ancak bir süre sonra onlar bu iki hayırlı nimetten bıkıp usandıklarını söylediler ve onların yerine sanki hazreti Musa bir peygamber değil de bir garsonmuş gibi KÜSTAH bir şekilde Ey Musa biz her gün Bıldırcın eti ve kudret hevası yemekten bıktık. Rabbine söyle bize sebze, hıyar, sarımsak, mercimek soğan gibi yiyeceklerde versin diye kaba bir konuşma yaparak bu nimetlere isyan ettiler. Bu isyan üzerine Allah bu nimetleri kesti.

Yine başka bir zamanda bu hain isyankar kavim Hz. Musa’nın düşmanlarımız şu dağın ardında haydi hep beraber savaşalım dediği zaman Ey Musa biz savaşmayız. Sen git savaş kaybedersen sen kaybetmiş olursun kazanırsan zaten bizim yerimizi biliyorsun yanımıza gelirsin diyecek kadar ALÇAKLIK YAPTILAR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,UNİCEF,OSKAR VS.VS. 1948’DEN SONRA KURULAN BİR ÇOK ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞ SİYONİSTLERİN HAKSIZ TALEPLERİNİ YERİNE GETİMEK İÇİN KURULUMUŞTUR…

İddia ediyorum ABD’nin finansı ve medyası başta olmak üzere önemli bütün kurum ve kuruluşları kuran veya kuran kişilere hükmedenlerin siyonistler olduğunun bilinmesi gerekir.

ABD’nin başında Bush, Clinton, Obama, Biden veya Trump’ın olmasının hiçbir önemi yok.

Son iki ABD başkan Biden ve Trump değişti Gazze için değişen bir şey oldu mu koskocaman bir hayır.

“İTRAİL” in satın aldığı KUKLA Arap Devletlerinin başındaki 17 alçak idareci daha dün ABD’de 7 sayfalık deklerasyon yayınlayarak HAMAS silah bıraksın teslim olsun dediler. Zaten korkak alçak ve Hain İTRAİL Terör devletinin sözde askerleri köpek gibi korktukları HAMAS Savaşçılarının silah bırakması halinde Filistin’de ki her kesin ırzı ve namusunun ayaklar altında olacağını adları gibi biliyorlar bu kukla Arap liderler.

Bu Arap Liderlerin kendi halklarından çalıp yurt dışına götürdükleri paranızı beliyoruz. Bu halkınıza söylesek ve size desteğimizi çekip sizi yalnız bıraksak halkınız sizi Muammer Kaddafi gibi linç ederek öldürür diyerek ellerine bir metin verip hadi televizyonlarda bu metni okuyun diyorlar onlarda buna itiraz edecek kadar temiz olmadıkları için mecburen ellerine verilen metni okuyorlar. ABD ve İsrail elinde oyuncak olan 17 Arap devlet liderinin HAMAS’ a silah bırakın demesinin hiç bir kıymeti ve değeri yoktur.

İTRAİL’İN BUGÜN SÖYLEDİĞİNİ YÜZLERCE YIL ÖNCE CENGİZHAN SÖYLÜYORDU ”YAŞAMAK İSTİYORSANIZ YALVARIN,ÖLMEK İSTİYORSANIZ KARŞI ÇIKIN” SÖZÜNÜ BUGÜN İTRAİL SÖYLÜYOR…DAHA FENASI DA VAR İTRAİL YALVARANLARI HATTA ERZAK VERECEĞİM DİYEREK ÇAĞIRDIKLARI FİLİSTİN’İLERİN İÇİNDE 1.500’ E YAKIN KİŞİYİ PUSUYA DÜŞÜRÜP KATLLETİ…

Bu şerefsiz, bu ahlaksız, bu edepsiz İTRAİL terör örgütü sözde askerleri önce Filistin halkını açlığa mahkum edip sonra kurdukları vakıf aracılığı ile üç beş çuval un dağıtacaklar diye aç olan Filistinlileri pusuya düşürüp katlediyorlar.

Siyonistlerim soykırımı Fransa, İngiltere, Canada kendi haklarının baskıları sonucu Filistin’ Eylül 2025’de Devlet olarak tanıyacaklarını ilan ettiler Tabi siyonistlerin tehdit ve şantajları ile karar değiştirmezlerse.

Ulan Şerefsiz 17 Arap Devlet başkanı HAMAS’ a silah bırak diyorsunuz ama kalkıp İsrail Gazze’de yıktığı evleri yapacak, öldürdükleri insanlar için tazminat ödeyecek demiyorsunuz.

İsrail dünyada şu an 149 ülkenin devlet olarak tanıdığı Filistin’i tanıyacak. Bir sene içinde toparlanıp seçim yapana kadar Filistin topraklarını BM öncülüğünde Türkiye, Pakistan, İspanya , Fransa,’ dan oluşan heyet burayı seçime hazır hale getirecek ve seçimi kim kazanırsa Filistin’i o yönetecek demiyorsunuz O.Ç. evlatları.

Ey Kukla Arap Liderler “ALLAH SİZİN BELANIZI VERSİN HAMAS SİLAHI BIRAKMADIĞI HALDE CAN,MAL NAMUS GÜVENCESİ OLMAYAN BİR HAMAS SİLAHI BIRAKIRSA Gözü dönmüş katil soykırımcı İtrail askerleri Filistin’ lilerin gözleri önünde kadınlarına Kötülük Yapmazlar mı ?

Gazze’deki bunca kötülüğe rağmen Mısırlı Müslümanlar kendi devlet adamlarına evet sizi siyonistler ve Amerika getirdi bunu hepimiz biliyoruz. Ama başta Gazze olmak üzere Filistin’de yaşanan katliamları görmüyor musunuz diye sormalarının zamanı gelmedi mi ?

Önerim şu ÜRDÜN diye bir devlete gerek yok. Adil ve akıl sahibi insanlar bir araya gelsin. Netanyahu ve kan emici aşırı şerefsiz bakanları acilen Mahkemeye teslim edilsin ömür boyu hapse mahkum edilsin.

İnsan haklarına saygılı yen bir yönetim İsrail’in başına yeni ve barışçıl bir yönetim geçsin. İsrail ve Filistin’in rahat ve özgür yaşayacağı Filistin devleti Başkenti KUDÜS olmak üzere kurulsun.

Ahlaksız Arap liderler diyeceğim ama bunu bile hak etmiyorlar. Doğrusu KUKLA Arap müdürler diyeyim.

Hamas silah bıraksın diyorsun ama 20 ay içinde 5 devlete saldıran ve 500 bin Filistin’ li yi öldüren, bir o kadarını da sakat bırakan İSRAİL Terör devletinin ne yapacağını söylemiyorsun ?

Mesela Uluslararası Yargı Netanyahu ve Kasap bakanlarını cezaya çaptırdı onları hemen yargıya teslim edin demiyorsunuz ? Gazze’deki yıktığınız evleri yapın. Öldürdüğünüz kişilerin ailelerine tazminat verin demiyorsunuz ey kula Piçler…

Ailesini tamamen yok ettiklerinizin tazminatını ise Filistin devletine verin demiyorsunuz ?

Ey Ö.Ç. satılmış Arap Kukla liderler bir şey yapacaksanız adil yapın yada çıkıp HAMAS Teslim olsun diye 7 sayfa yazı yazıp açıklama yapmayın.

Demezler mi HAMAS silah bırakacaksa neden 20 aydır direniyor ? Neden 500 bin şehit verdi demezler m ?

Bir söz deyince ağırlığı ve kıymeti olsun değil mi şerefiz piçler ?

İlk kez 464.Makalem olacak olan bu yazımda HAMAS silah bıraksın diyen kukla Arap liderleri içinde 17 si için O.Ç ve Piç kelimesini yazımda kullandığım için hepinizden çok ama çok özür dilerim sevgili okurlarım.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 31 Temmuz 2025