Bu millet sabırlıdır, ama sabır sonsuz değildir.
Halk; yoksullukla, güvensizlikle, adaletsizlikle sınanıyor.
Sokakta suç artıyor, gençler umutsuzlaşıyor, aileler kaygı içinde yaşıyor.
Ama iktidar, bu çığlığı duymuyor.
Duysa da görmek istemiyor.
*Soruyoruz:*
Neden sorunları çözmek yerine erteliyorsunuz?
Neden liyakat yerine sadakati ödüllendiriyorsunuz?
Neden adalet duygusunu bu kadar zedeliyorsunuz?
*DEVLET UYURSA MİLLET UYANIR*
Unutmayın, milletin güvenini kaybetmek, en büyük yenilgidir.
Devletin görevi halkı korumaktır; halk kendini korumak zorunda kalıyorsa, orada yönetim sorgulanır.
Biz ihanetin, gafletin ve suskunluğun karşısında duruyoruz.
Uyuyan bakanlara, işlevsiz danışmanlara, sorumluluk almayan bürokratlara sesleniyoruz:
Bu milletin güvenliği sizin omuzlarınızdadır. Görevini yapmayan, susan, görmezden gelen herkes bu çürümenin ortağıdır.
Cumhurbaşkanına da sesleniyoruz:
Gücünüzü halktan aldınız, halkın sesini duymak zorundasınız.
Suskunluk, zaaf değilse ihanettir.
Halkın sabrı taşarsa, bu öfke sadece sokaklara değil, yönetenlerin tarihine de yazılır.
Bu millet devletsiz kalmaz.
Ama devlet, milletsiz kalır.
SESSİZLİK ÇÖKÜŞTÜR
