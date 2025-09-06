Yazarımız Mehmet Sebbah YİĞİT Kimdir ? . 1979 Doğumlu olan Yiğit,İstanbul üniversitesi Tarih bölümünden mezun olduktan sonra Newport Amerikan Üniversitesinde Davranış Bilimleri okudum. Aynı üniversitede Davranış Bilimleri alanında yüksek lisans yaptı. Toros Üniversitesinde Aile Danışmanlığı Eğitimi programını tamamladıktan sonra Psikoloklar ve Psikyatrlar Derneği başta olmak üzere psikoloji ile ilgili çeşitli sertifika programlarına katılarak bu alandaki çalışmalarımı sürdürmekte. Çeşitli alanlarda bir çok makalesi değişik yayınlarda yayınlandı. MY. Fen Bilimleri Öğretim Kurumları, Yöntem Öğretim Kurumları firmalarının kurucu müdürü olarak eğitim çalışmalarında bulunuyor. Vital Hospital başta olmak üzere çeşitli özel hastanelerde bireysel aile danışmanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Davranış Bilimleri ile ilgili farklı kanallardan devam ede gelen televizyon programları devam etmektedir.