BAŞKAN ÇAKIR İKİ FEDERASYON BAŞKANI OLARAK GÜZEL VE YARARLI GÖRÜŞMELER YAPTIKLARINI BELİRTTİ

ZEYDEF Başkanı iş insanı Mehmet Çakır İstanbul Times Gazetesinden gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e önemli açıklamalarda bulundu. ”Federasyon üyelerimizin bilgileri dahilinde İZEDEF Federasyon başkanı sayın Murat Tufan ile birleşme konulu çok sayıda toplantı yaptık. Allah nasip ederse bayram sonrası yapacağımız yeni istişareler sonucu her iki federasyon üyelerimize birlik beraberlik içinde yolumuza daha sağlam ve emin adımlarla devem edilmeyi umut etmekteyim.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Bu dönem içinde daha öncede beyan ettiğimiz gibi Federasyon merkezini satın alma hedefimiz başta olmak üzere ne söz vermiş isek yerine getirmeye gayret edeceğiz.

Kısa bir süre sonra nasip olursa İslam alemi için çok önemli olan mübarek kurban bayramını idrak edeceğiz. Başta ZEYDEF üyesi dernek başkanlarımız olmak üzere bütün Müslümanların mübarek kurban bayramını en kalbi duygularımla kutlarım“ şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)