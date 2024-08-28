Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun öncülüğünde Büyükdere Liseliler Parkı önünden başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşüne katılan Sarıyerliler, daha sonra Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu’nun Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda vereceği konserle bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Topraklarımızı yeniden vatan yapan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yılı Sarıyer’de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Sabah saatlerinde resmi törenle başlayacak kutlamalar, Büyükdere Liseliler Parkı önünde saat 19.30’da başlayacak Fener Alayı ile devam edecek. Yürüyüşün sonlandığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda ise Sarıyerliler, Şef Zafer Gündoğdu ile Sarıyer Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu’nun türküleri eşliğinde Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlayacak.

Tüm Sarıyerli komşularını 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ve sonrasında gerçekleşecek kutlamalara davet eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)