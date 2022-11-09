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Sarıyer’e 25 Yeni Proje

Sarıyer Belediyesi 25 yeni projeyi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek toplu açılış ve temel atma töreniyle ilçeye kazandırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katılacağı etkinlikte; yeni tesisler, merkezler, parklar ve kreşler başta olmak üzere 17 projenin açılışı yapılırken 8 önemli projenin de temeli atılacak. 13 Kasım saat 11.00’de Büyükdere Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleşecek Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2022 Çarşamba 10:43
Sarıyer’e 25 Yeni Proje
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AÇILIŞI YAPILACAK PROJELER

Büyükdere Mahallesi Gündüz Bakımevi

Reşitpaşa Mahallesi Gündüz Bakımevi

Huzur Mahallesi Gündüz Bakımevi

Büyükdere Kütüphanesi

Maslak Mahallesi Muhtarlığı

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Sosyal Yaşam, Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi

1.Sınıf Atık Getirme Merkezi

Çayırbaşı AFAD Merkezi

Cevahir Sönmez Spor Parkı

Kemal İnci Parkı

Necip Fazıl Kısakürek Parkı

Kenan Pars Sağlıkçılar Parkı

Kısırkaya Mahallesi Parkı

Demirtaş Ceyhun Parkı

Uskumruköy Mahallesi Parkı

Kocayemiş Parkı

TEMELİ ATILACAK MERKEZLER

Poligon Mahallesi Spor Kompleksi

Maden Mahallesi Balık Pazarı

YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZLER

FSM Gündüz Bakımevi

Pınar Mahallesi SAGEM

Rumeli Mahallesi Feneri Balık Pazar Yeri ve Sosyal Tesis

Gümüşdere Mahallesi Balık Mezat Yeri ve Sosyal Tesis

Büyükdere Mahallesi Denizcileşme ve Su Sporları Merkezi

Maslak Mahallesi Sahra Mutfağı ve Aşevi

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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