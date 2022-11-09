Sarıyer’e 25 Yeni Proje

AÇILIŞI YAPILACAK PROJELER
Büyükdere Mahallesi Gündüz Bakımevi
Reşitpaşa Mahallesi Gündüz Bakımevi
Huzur Mahallesi Gündüz Bakımevi
Büyükdere Kütüphanesi
Maslak Mahallesi Muhtarlığı
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Sosyal Yaşam, Rehabilitasyon ve Terapi Merkezi
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi
Çayırbaşı AFAD Merkezi
Cevahir Sönmez Spor Parkı
Kemal İnci Parkı
Necip Fazıl Kısakürek Parkı
Kenan Pars Sağlıkçılar Parkı
Kısırkaya Mahallesi Parkı
Demirtaş Ceyhun Parkı
Uskumruköy Mahallesi Parkı
Kocayemiş Parkı
TEMELİ ATILACAK MERKEZLER
Poligon Mahallesi Spor Kompleksi
Maden Mahallesi Balık Pazarı
YAPIMI DEVAM EDEN MERKEZLER
FSM Gündüz Bakımevi
Pınar Mahallesi SAGEM
Rumeli Mahallesi Feneri Balık Pazar Yeri ve Sosyal Tesis
Gümüşdere Mahallesi Balık Mezat Yeri ve Sosyal Tesis
Büyükdere Mahallesi Denizcileşme ve Su Sporları Merkezi
Maslak Mahallesi Sahra Mutfağı ve Aşevi
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )