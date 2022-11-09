Sarıyer’e 25 Yeni Proje

Sarıyer Belediyesi 25 yeni projeyi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek toplu açılış ve temel atma töreniyle ilçeye kazandırıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katılacağı etkinlikte; yeni tesisler, merkezler, parklar ve kreşler başta olmak üzere 17 projenin açılışı yapılırken 8 önemli projenin de temeli atılacak. 13 Kasım saat 11.00’de Büyükdere Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleşecek Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.