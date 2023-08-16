Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Rakibi Belli Oldu

TVF Sultanlar Ligi fikstürü belli oldu. 14 Ekim’de başlayacak lig etabında geçtiğimiz sezondan 9 sporcusuyla sözleşme yenileyen takım, bu sezon 5 yeni transfer gerçekleştirdi. Antrenmanlara üç hafta önce başlayan takım, yeni sezonda toplam 26 maçın oynanacağı lig müsabakaları için geri sayıma başladı. Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 16 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 7 Ocak Pazar günü başlayıp 24 Mart Pazar günü sona erecek.

istanbıul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları Nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. Lig'e düşecek. Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada tamamlayacak takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

ÖNCESİNDE AXA SİGORTA KUPA VOLEY’DE MÜCADELE EDİLECEK

Takım Sultanlar Ligi’nden önce, Axa Sigorta Kupa Voley C grubunda yer alacak Aydın Büyükşehir Belediye, Beşiktaş ve Karayolları takımları ile Bursa’da oynanacak olan ve 3 gün sürecek kupa grup maçları ile sezona başlayacak. Oynanacak kupa maçlarının ardından Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 14 Ekim’de Bahçeköy Spor Salonu’nda rakibi Beşiktaş ile Sultanlar Ligi’nde ilk müsabakasını oynayacak.