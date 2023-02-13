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Sarıyer Belediyesi Hatay Defne’ye Afet Koordinasyon Merkezi Kuruyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında yaraları sarmaya devam eden Sarıyer Belediyesi, İstanbul ile eşleştirilen Hatay’da, Defne Belediyesi ile birlikte afet koordinasyon merkezi kuruyor. Çalışmaları yerinde incelemek için Hatay’a giden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bitmiş bir imparatorluğun küllerinden devlet kurmuş bir ülkeyiz. Onun için hepimiz moralimizi yüksek tutmaya çalışacağız. Ülke olarak afetten etkilenen tüm illerimizde yaşamı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2023 Pazartesi 17:27
Sarıyer Belediyesi Hatay Defne’ye Afet Koordinasyon Merkezi Kuruyor
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Sarıyer Belediyesi ve Defne Belediyesi, Defne'de uzun süre hizmet verecek bir afet koordinasyon merkezi kuruyor. Artçı depremler veya olası yeni depremlerden etkilenmeyecek şekilde hazırlanan merkezin alt katı mutfak ve yemekhane olarak tasarlandı. Yan tarafı yakıt ikmal alanı olan merkezin duş yerleri ve tuvaletleri de bulunuyor. Üst katı yönetim alanı olarak hizmet verecek merkezin inşaatı için hazırlıklar sürüyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Defne yetkilileri ve gönüllülerin yanı sıra Sarıyer Belediyesi’nde görev yapan müdür ve çalışma arkadaşlarıyla sürece hakim durumda olduklarını ifade eden Başkan Genç, “Destek veren, gönlü bizimle olan herkese teşekkürler ve sevgiler yolluyorum. Toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde çok güçlüyüz. Yaşamı ayağa kaldırmak zorundayız. Bütün arkadaşlarımız 24 saatlik süreçte ara vermeden çalışmalarına devam ediyor. Samandağ, Arsuz ve Defne’de 100 kişilik bir ekip ve arama kurtarma köpeğimiz Şilan ile çalışıyoruz. Yaşamın bir kenarından tutmaya çalışıyoruz. Kadim şehrimiz Hatay’ın bir farklılığı vardı. Eski haline getirebilir miyiz bilemiyorum ama yok olan tarihi yeniden canlandırmalıyız” dedi.

DEPREMDE ÖLMEK KADERİMİZ ASLA OLAMAZ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin bulunduğu İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan felaketten büyük üzüntü duyduğunu ve yerel yönetimler olarak sorumlulukları unutmayacaklarını ifade ederken, “Umutsuzluğumuzu, karamsarlığımızı yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimize, milletimize, devletimize güveneceğiz. En zorlu sınavların birini veriyoruz. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusunun emsalsiz olduğunu hissediyoruz. Devletin sorumlusu olan kurumlarımız var. Bizlerde belediyeler olarak bilgi paylaşma, emek ve imkanları ortaya koyma konusunda son derece kararlıyız. Yorulmadan, yılmadan destek olacağız. Afetle Mücadele Bilim Kurulu’nun kurulmasının şart olduğunu düşünüyorum. Depremle yaşamak bu coğrafya için bir kaderdir. Ama depremde ölmek kaderimiz asla olamaz. Hatay’ın önemli bir emanet olduğunu biliyoruz. Bütün şehirlerimiz bizim için çok kıymetli. Bütün şehirlerimizde yaraları saracak organizasyon bütünlüğü içinde hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)

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