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İmamoğlu : Baltalimanı Yaşam Vadisinin Açılışını Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap açılışında konuştu. “Ekrem İmamoğlu'yla olan dertlerini anlıyorum” diyen İmamoğlu, “Bu göreve geldiğimizden bu yana, İBB olarak, Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Tek bir kişinin, tek bir kurumun arsasına imar artışı vermedik. Ama biz şunu yaptık: İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik. İstanbul'u dertleniyorlar, biliyorum.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:51
İmamoğlu : Baltalimanı Yaşam Vadisinin Açılışını Yaptı
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BALTALİMANI YAŞAM VADİSİ 1. ETAP AÇILIŞINDA KONUŞTU İMAMOĞLU: İMAR YAĞMACILIĞINA, İMAR DOLANDIRICILIĞINA SON VERDİK İSTANBUL, ‘AŞKIM’ DİYEN KİŞİNİN DEĞİL, 16 MİLYON MİLLETİN HAYALİ OLACAK

Bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul'u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum. Kursunlar. Artık İstanbul, bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da ‘Aşkım’ diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul, 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul, bu pırlanta gibi yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek. O bakımdan, bizim bu güzel sunduğumuz alanların, onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul'un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Sarıyer / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” maratonu kapsamında Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap açılışını gerçekleştirdi. Baltalimanı Yaşam Vadisi’nin ilk bölümü; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve bölge halkının katılımlarıyla düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. Törende konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Genç İBB’nin ilçesindeki yatırımlarını sıralarken, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da alanla ilgili teknik bilgiler paylaştı.

YURT AÇIKLAMASI: “1300 TL’YE YEMEĞİNİ, YATAĞINI, İNTERNETİNİ VERİYORUZ”

İmamoğlu ise konuşmasının başında, İBB’nin daha önceki dönemlerde olmayan öğrenci yurdu ve üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim desteği hizmetlerini katılımcıların dikkatine sundu. “Az önce Başkanımız ifade etti; özellikle öğrencilerin çok olduğu, dar gelirli ailelerin çok olduğu ve düşük ücretle çalışan emekçilerin çok olduğu noktalara Kent Lokantaları açtık, açmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin öğrenci yurtları, bakın ilk kez var.

Bunların hiçbiri yok. Öğrenci yurtlarımızda bu sene 5000’e yakın gencimiz kalacak ve 1300 TL aylık ücret ödeyecekler. Bugün bir öğrenci, 4-5 bin liradan daha ucuz ortak olarak bir evde kendine yer bulamıyor. Biz, 1300 liraya yemeğini veriyoruz, yatacak yerini veriyoruz, internetini veriyoruz.

Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Hayallerini bu ülkede hak ettiği yere gelme yolculuğunda hedeflerinin önüne ekonominin set vurduğu böylesi bir dönemde, Anadolu'dan, Trakya'dan gelen gençlerimizi, özellikle genç kızlarımızı Türkiye'nin geleceğine hazırlayabilmenin onurunu ve keyfini yaşayacağız” dedi.

“ONLAR BİR KİŞİYE 200 BİN DOLAR VERİP AMERİKA’YA YOLLADILAR; BİZ, 75 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM DESTEĞİ VERİYORUZ”

75 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği hizmeti verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, “75 bin öğrencimize ilk kez burs veriyoruz. Daha önce yoktu. Ha vardı, özür dilerim! Mesela bir öğrenciye 200 bin Dolar verip, Amerika'ya yolladılar. Onu tespit ettik. Ama biz, 75 bin gencimize destek veriyoruz. Bu sene de vereceğiz. Bu sene de gençlerimizin üniversite okumalarına destek sunacağız” diye konuştu. 24 saat ulaşımdan askıda faturaya, tek yapı dönüşümünden İnanç Masası’na kadar kendi dönemlerinde başlayan hizmetlerden örnekler veren İmamoğlu, “Belediyecilik nedir biliyor musunuz? Doğumdan mezara kadar, insanların gönlünü mutlu edecek hizmetler sunmaktır. İnsan ayırt etmemek demektir. Her insanın inancı farklı, geleneği farklı, göreneği farklı. Bunlar, İstanbul'un dünya kenti olması demek.

Bu farklılıklar Türkiye'nin renkleri demek, güzellikleri demek. Ama bizim sorumluluğumuz ne? Onları eşit birer yurttaş hissettirmek bizim sorumluluğumuz. Onlara güzellikleri, fırsatları eşit biçimde sunmak demek. İşte bütün bunları biz yaptık. Her birinin arkasında, vatandaşını mutlu etmek ve sorunlarını çözmek var. Adalete, liyakate dayalı, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışı var” şeklinde konuştu.

“YAŞAM VADİSİ, DERE YATAKLARINI BİR AVUÇ RANTÇIYA DEĞİL, 16 MİLYON İSTANBULLUNUN FAYDASINA SUNMAK DEMEK”

Kente kazandırdıkları yaşam vadilerinin de bu anlayışın ürünü olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Yaşam Vadisi, dere yataklarının binayla betonla değil, ağaçla çiçekle bezenmesi demek. Yaşam Vadisi, dere yataklarını bir avuç israfçının, rantçının değil, 16 milyon İstanbullunun faydasına sunmak demek. İlk örneğini, ilçe belediye başkanıyken Beylikdüzü'nde başlatmıştık. O Yaşam Vadisi, şu anda tam 1 milyon 600 bin metrekare oldu. Yaşamın her aksiyonu orada var. Spor var, sağlık var, buluşma var, yeşille buluşma var, yeşili koruma var, dayanışma var, dönem dönem eğlencesi var, bir arada olmak var. Allah nasip etti, İBB Başkanı olduk. Şimdi İstanbul'a milyonlarca metrekare yaşam vadisi yapıyoruz. İnsanlarımız, buralarda sosyalleşiyorlar.

Baltalimanı Yaşam Vadisi'nin birinci etabını bitirdik. Burayı sonucuna kavuşturduğumuzda 250 bin metrekare olacak. Şu anda 50 bin metrekareye yakın olan kısmı hizmetinizde” bilgilerini paylaştı.

“BÜYÜKDERE FİDANLIĞI’NI 29 EKİM HAFTASINDA AÇIYORUZ”

Sarıyer’e de Hacıosman’daki Atatürk Kent Ormanı, Çayırbaşı’ndaki Büyükdere Fidanlığı ve hizmete aldıkları Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap ile toplam 1 milyon 600 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdıklarının altını çizen İmamoğlu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında da Büyükdere fidanlığını açacağız” dedi. İstanbulluları kentin her yerinde yeşil alanlarla buluşturduklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi: “Tabii bu kapsamda bu parkları yaparken atık su hatlarını, temiz su hatlarını tekrar yeniliyoruz.

Birçok sorunu çözüyoruz. O bakımdan şehre başka gözle bakanların yerine, pırıl pırıl bu alanları milletimizle buluşturuyoruz. Bizi, bugünün İstanbul'daki muhalefetin, inşallah daimi muhalefet olacak bu anlayışın anlamasını beklemiyorum. Ama şunu söyleyeyim: Ekrem İmamoğlu'yla olan dertlerini anlıyorum. Onu biliyorum sadece. Bu göreve geldiğimizden bu yana, İBB olarak, Ekrem İmamoğlu olarak bir kişinin arsasına özel imar vermedik. Tek bir kişinin, tek bir kurumun arsasına imar artışı vermedik.

Onun için ben onları iyi anlıyorum. Onun için sesleri çok çıkıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, bir milletin yaptığı gizli devrimdir, devrim. Bunu unutmayın; 4,5 yılda bir Allah'ın kulunun arsasına özel bir imar tanımamak… Ama biz şunu yaptık: Biz, İstanbullunun kentsel dönüşümü için mücadelemizi veriyoruz. İstanbullunun yıllardır alamadığı tapusunu vermek için tapusunu veriyoruz. Onun için sorunları aşıyoruz.”

“İMAR YAĞMACILIĞINA, İMAR DOLANDIRICILIĞINA SON VERDİK”

“İmar yağmacılığına, imar dolandırıcılığına son verdik” diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İstanbul'u dertleniyorlar, biliyorum. Bu yönünü kapattığımız için dertleniyorlar. İstanbul'u yeniden almak için de hayal kurduklarını görüyorum. Kursunlar. Ama bir şey söyleyeyim. İstanbul, artık başka bir perdeyi araladı, başka bir pencereyi açtı, başka bir kapıyı açtı. Artık İstanbul, bir avuç insanın ya da birkaç kişinin ya da ‘Aşkım’ diyen kişinin hayali olmayacak. İstanbul, 16 milyon milletin hayali olacak. İstanbul, bu pırlanta gibi yüz binlerce çocuğumuzun hayallerini süsleyecek.

O bakımdan, bizim bu güzel sunduğumuz alanların, onların rant hayallerini yok ettiğinin farkındayım. O iş bitmiştir. Artık İstanbul, İstanbul'un 16 milyon insanına aittir. Hep öyle kalacaktır. İstanbul'un hakkını vermeye, İstanbullulara ait olanı yine İstanbullulara dağıtmaya, sizin huzurunuzda hepinize söz veriyorum. Devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Baltalimanı, Yaşam Vadisi'nin birinci etaba hayırlı olsun.” Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etabı; İmamoğlu, beraberindeki heyet, muhtarlar ve bölge halkının birlikte kestiği kurdele ile resmen hizmete girdi. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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