SARIYER BELEDİYESİ’NDE ‘İMZALANDI’ OLARAK DUYURULAN PROKOL GERÇEK DIŞIDIR’

Aksu, törende imzalandığı öne sürülen protokolün gerçek dışı lduğunu belgeleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşarak, ‘Geçimini alınteriyle kazanan çalışanlarımızı hiç kimse kandıramaz’ dedi

MUSTAFA OKTAY AKSU: “BENİM ONAYIM OLMADAN BÖYLE BİR EK PROTOKOL İMZALANAMAZ”

“Belediye personelimizin dikkatine… Son bir kaç gündür gündemi meşgul eden, personelimize verilecek olan enflasyon desteği ile ilgili hatırlarsanız sizlere şantiyedeki konuşmamda “Mevcut Sarıyer Belediyesi yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer Belediye Başkan adayı Oktay Aksu’nun onayı olmadan böyle bir ek protokol imzalayamaz. Bu desteği ben size vereceğim, hatta belki de daha fazlasını vereceğim” demiştim.”

“TAMAMEN SEÇİM YATIRIMI AMAÇLI, ALGI YARATMAK...”

“Kamuoyundan öğrendiğimiz kadarıyla dün belediyemizde sahte bir ek protokol imza töreni yapılmış, memur sendikası ile yapılan toplantı ‘işçi sendikası ile yapıldı’ havasına sokulmuştur. Bu etkinliğin tamamen seçim yatırımı amaçlı, algı yaratmak ve insanların duygularını sömürme odaklı bir şov olması haricinde özelliği yoktur. İşçi sınıfını temsil eden DİSK GENEL-İŞ yöneticilerinin olmadığı, hala belediyeyi temsilen yetkili durumda olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın (SODEMSEN) temsilcilerin olmadığı bir toplantı düzenlenmiş ve sanki bir ek protokol imzalanmış havası yaratılmıştır.”

“BELEDİYE BAŞKANINI “PROTOKOL ÖRNEĞİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUM”

“İşin gerçeği şudur; İşveren Sendikasını temsil eden SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) ve DİSK GENEL-İŞ Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan arasında dün gerçek bir ek protokol imzalanmıştır. Bu protokol örneğini sizlerle paylaşıyorum. Kadrolu işçilere 16.500 TL ve KHK’lı işçilere 16.000 TL brüt enflasyon desteği tarafımdan sendikalara önerilmiş ve kabul edilmiştir. Daha evvel şantiyede vermiş olduğum, belki de daha fazlasını vereceğim sözümü yerine getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Her zaman çalışanlarımızın, emeğin yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Dün belediye binasında insanları kandırarak sanki bir ek protokol yapılmış havası yaratanları şiddetle kınıyorum. İşçi sınıfının gözünün içine baka baka sanki bir ek protokol imzalamış havası yaratanları, imzaladıklarını iddia ettikleri protokol örneğini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum.”

“HANGİ PROTOKOLÜN GERÇEK OLDUĞUNU MAAŞLARINIZI ALDIĞINIZDA GÖRECEKSİNİZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı olarak vermiş olduğum yetki ile işveren sendikası ve DİSK GENEL-İŞ arasında imzalanan ek protokolü sizlerle paylaşıyorum. Gerçek protokol budur. Hangi protokolün gerçek olduğunu maaşlarınızı aldığınızda göreceksiniz. Hayatım boyunca her zaman emeğin yanında durmuş bir kardeşiniz olarak bundan sonra da emeğin yanında olacağımı, geçimini alınteri ile kazanan insanları birileri gibi kandırmayacağımı buradan tüm samimiyetimle ifade ediyorum.”

PROTOKOLÜN ÖRNEĞİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Oktay Aksu, kendisinin yetki vermemesi halinde ek protokolün imzalanamayacağını söyledi. Aksu, verdiği yetki doğrultusunda işveren sendikası ile DİSK GENEL-İŞ arasında imzalanan ek protokolü de paylaştı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)