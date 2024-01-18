Rüzgar Gülü Başvuru - Başvuru Formu, Yaş Sınırı

Rüzgar Gülü Başvurusu nasıl yapılır? 2024 yılında başvurmak isteyenler ve özellikle de yarışmanın yaş sınırını merak eden çok sayıda insan var. Rüzgar Gülü Başvuru - Başvuru Formu, Yaş Sınırı ile alakalı detayları sizler için derledik.

TRT Çocuk'un sevilen programlarından biri olan Rüzgar Gülü Yarışması, çocuklara hem eğlenceli bir deneyim hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Bu yarışma, çocukların genel kültürlerini geliştirmelerine ve yarışma ruhunu deneyimlemelerine fırsat verir. Aynı zamanda eğitici içeriğe sahiptir.

TRT Çocuk Rüzgar Gülü Başvurusu

Ebeveynler ayrıca TRT Çocuk Rüzgar Gülü başvuru formu ve yaş sınırı hakkında bilgi almak istiyor. TRT Çocuk web sitesi üzerinden, özel olarak tasarlanmış Rüzgar Gülü sayfası aracılığıyla yalnızca Rüzgar Gülü yarışmasına başvuru yapılabilir.

Bu sayfada ayrıca başvuru koşulları ve ayrıntıları bulunmaktadır. Ebeveynler, çocuklarını heyecan verici yarışmaya hazırlamak için TRT Çocuk'un Rüzgar Gülü oyun uygulamasını Google Play Store, App Store ve AppGallery'den indirebilir.

Bu oyunu aynı zamanda TRT Çocuk web sitesi üzerinden de oynamak mümkündür. Çocuklar bilgisayarlarında veya cep telefonlarında bu eğitici ve eğlenceli oyunu oynayarak eğlenceli bir zaman geçirebilirler. Rüzgar Gülü başvuru yarışması, çocukları hem öğrenmeye hem de eğlenmeye teşvik eder.

Rüzgar Gülü Başvuru

Rüzgar Gülü yarışmasına katılmak isteyen çocuklar, ebeveynleri ile birlikte www.trt çocuk.net adresine başvurmalıdır.tr Rüzgar Gülü web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Rüzgar Gülü yarışmasına çocuklarını göndermek isteyen ebeveynler, çocukları ile birlikte şu adımları takip ederek başvuru formunu doldurabilir.

TRT Çocuk web sitesi: www.trtcocuk.net.www.tr/ruzgar-gulu adresini ziyaret edin. Ana sayfanın sağ üst kısmındaki "Arama" butonunu seçin. Arama motoruna "Rüzgar Gülü" yazın ve ardından gelen seçeneği seçin. Açılan sayfada, "Yarışma" seçeneğini seçin. Ardından sayfada "Rüzgar Gülü Programı Yarışmacı Başvurusu"nı seçin. Başvuru formu alanına girdiğinizde formu doldurmaya başlayın. Başvuru formu, sizden ve çocuğunuzdan istenen tüm bilgileri ilgili alanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde yazın. "Gönder" butonunu seçin.

Yarışma ekibi tarafından gönderilen bu form incelenmekte ve Rüzgar Gülü başvuru işlemi tamamlanmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun yarışmaya katılması kabul edildiğinde, formda yer alan iletişim bilgileri ile kişilerle iletişime geçilmektedir.

Ardından ebeveynler, çocuklarının yarışmaya katılmaları için gerekli tüm ayrıntıları öğrendikten sonra çağrıldıkları gün Rüzgar Gülü stüdyolarına giderek yarışmaya katılabilirler.

Rüzgar Gülü Başvuru Formu

Rüzgar Gülü yarışmasına yalnızca TRT Çocuk web sitesi üzerinden başvuru yapılabilir, bu nedenle çok sayıda çocuk ve ebeveyn, başvuru formu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

"www."Rüzgar Gülü yarışmasının web sitesi trtcocuk.net'te başvuru formuna kolayca erişilebilir. Başvuru formunda sadece kişisel ve iletişim bilgileri gereklidir.

Rüzgar Gülü sayfasında "Yarışma" bölümüne gelenler, "Başvuru" bölümüne tıklayarak formu doldurabilirler. Başvuru formunda ebeveynlerden ve çocuklardan istenen bilgiler şunlardır: