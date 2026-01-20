Yıllar önce merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hoca siyaset yaparken bir çok kişi bu söylemin öylesine siyaset için söylenmiş içi boş bir söz gördü.

Ancak bugün gençlerin sanal kumara, uyuşturucuya müptela olup daha sonra bu pis işlerden kurtulamayıp bir video ile intihar ettiğini sık sık görünce merhum Erbakan Hocanın o günlerden bu günleri görecek ufka sahip olduğunu görmek mümkün.

Düşüncesine çocuğunuza ahlak ve maneviyat vermeden doktor, öğretmen, mühendis, mimar, yapıp ama ahlak ve maneviyat’ ı eksik bıraktığınız zaman o elde ettiği şatafatlı unvanların işe yaramadığını ALLAH korusun evladınız sanal kumar, uyuşturucu ve bunların benzeri pis işlere bulaştığını görünce AHLAK VE MANEVİYAT olmadan elde edilen hiçbir unvanın işe yaramadığını görünce çok geç olmuş olabilir.

ÇOK PARAM OLSUN,GÜZEL DAİREM VE OFİSLERİM OLSUN DEMEK YETMEZ …

Bir çok kişi benim evladımın, damadımın, gelenimin ahlakı ve maneviyatı güçlü olsun diyeceği yerde diplomasına şanına şöhretine evine ve ofisine önem verdiği kadar asıl önem vermesi gereken Ahlak, Maneviyat, edep’ e önem verseydik bugün belki çocuklarımız ahlaki bir çöküntü yaşayıp günün sonunda intihara gidebilecek seviyelere gelmemiş olabilirlerdi.

DEVLET,HALK ELE ELE VERİP BU SIKINTILARI ÇÖZMELİDİR…

Çocuklarımızı, gençlerimizi sanal kumara, mafya ya kurban verecek bir lüksümüz olamaz.

Öyle hikayeler dinliyorum ki tüylerim diken oluyor yıllar önce bir adam bana ağlayarak şunu anlatmıştı. Ben günde 5 bin emek üretip satan bir fırının sahibi idim.

Oğlum madde bağımlısı oldu. Tanıdıklarımdan gidip en pahalı telefonlara alıp götürüp bedavaya yakın satarak uyuşturucu aldı.

İtibarım zedelenmesin diye uzun süre kimseye hissettirmeden herkesin parasını ödemeye çalıştım.

Sonunda beni de bitirdi kendisini de ailemiz darmadağın oldu. Allah kimseyi böyle belalara düşürmesin demişti.

Sevgi Anne ve babalar,

Evladınızın okuyup vatana millete faydalı olması tabi ki çok mühim ama daha mühimi sizin ailede ona kazandırmanız gereken daha önemli hasletler olmasını sakın unutmayın.

ALLAH kokusu,

Anne babaya ve büyüklere saygıyı küçüklere sevgiyi havanlara merhameti

Kul hakkını

Ahlakı ve maneviyatı

Mutlaka öğretmeniniz gerekir. Sadece lüksü şatafata öğretirseniz o kişi yarın öbür gün sizin de devletinde ,milletinde başına bela olur.

ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT BAŞTACI EDİLMEDEN Bir yere varamayız dostlar. Bunu sadece kendi evlatlarımız içinde değil yarın damadımız, gelinimiz olabilecek komşularımızın evlatlarına da sahip çıkmaz isek kötü bir son bizi bekliyor.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner 20.01.2026