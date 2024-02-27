GAZETEMİZE KISA BİR AÇIKLAMA YAPAN DÜZGÜN KAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ

31 Mart 2019’da beni Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi olarak seçen Zeytinburnu halkımızın haklarını savunmak için elimden gelen bütün çalışmalarımı yaptım. Siyasi büyüklerimiz bu seferde 31 Mart 2024’de yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde beni Zeytinburnu meclis üyelerinin ilk sırasına yazıp beni onure eden; Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL’E, Parti Meclis Üyelerimize,İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU’na,, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür ÇELİ K‘e,Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın Metin DOĞAN’a,Zeytinburnu Belediye Başkan Adayımız Sayın Onur SOYTÜRK’e,Ve emeği geçen bütün Örgüt mensuplarımıza Teşekkür ederim,şeklinde konuşan Düzgün Kaya’yı bizde kutluyor ve tebrik ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)