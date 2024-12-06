SARIYER BELEDİYESİ ARALIK AYI MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sarıyerli mahalle muhtarlarını kahvaltılı toplantıda ağırlayan Başkan Aksu, belediyenin hayata geçirdiği projeler, devam eden çalışmalar, yakında başlayacak projeler ve ileriye dönük planlar hakkında bilgi verdi. Muhtarlar da mahallelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç - Sarryer - İstanbul

ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Başkan Aksu, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları içeren bir sunum yaptı. İlçenin önemli sorunlarından biri olan yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına kış şartlarında bile ara vermediklerini belirterek şunları söyledi:

“Hava şartları el verdiği sürece Sarıyerli komşularımızın yol düzenleme taleplerine yanıt vermeye çalışıyoruz. Ancak buradan tüm komşularımıza sesleniyorum; yaz aylarında asfaltlanmamış ve yenilenmemiş hiçbir yol ve kaldırım bırakmayacağız. Tüm hazırlıklarımız bu hedef doğrultusunda sürüyor.”

Sarıyer’in geniş bir alana sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Aksu, “Bugüne kadar 40 bin ton asfalt döktük. Ancak ilçemizin büyüklüğü nedeniyle çalışmalarımız devam ediyor. Kış koşullarında asfaltlama zorlaşsa da bu önemli sorunu çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“KÖYLER BÖLGESİNDE ATIK SU SORUNU TARİHE KARIŞACAK”

Başkan Aksu, diğer altyapı projeleri hakkında da bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

“2.506 metre uzunluğunda merdiven çalışması gerçekleştirdik. Beton parke ve tretuvar çalışmalarımız 10.627 metrekareye ulaştı. FSM ve Baltalimanı mahallelerinde iki yüz hanenin içme suyu sorununu çözdük. İstanbul Büyükşehir Belediyemize bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Garipçe, Rumeli Feneri, Kısırkaya ve Demirciköy’de ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında köyler bölgesindeki altyapı sorunları tarihe karışacak. Bu tesislerde arıtılan sular bahçe sulamasında kullanılabilecek.”

“ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİYLE ULAŞIM KOLAYLAŞTI”

Başkan Aksu, sosyal projelerden de bahsederek şunları söyledi:

“Pınar Mahallesi ve Kireçburnu’nda sosyal tesislerimizi kısa süre içinde hizmete açacağız. Ayrıca, ihtiyaç sahibi komşularımıza yemek ulaştıran 10 bin kişilik kapasiteye sahip Sahra Mutfağı ve Aşevi’miz hizmet vermeye başladı.

Ayazağa’dan Hamidiye ve Etfal Hastanesi’ne ulaşımda zorluk yaşayan komşularımız için ücretsiz ring seferlerini hayata geçirdik. Günde 5 sefer düzenleniyor ve bu hizmetimizden her ay yüzlerce komşumuz faydalanıyor. Ayrıca üç ayrı noktada öğrencilerimizi okullarına taşıyoruz. Hizmetlerimizi her zaman komşularımızın taleplerine göre planlıyoruz.”

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Toplantıda, muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları tek tek dinleyen Başkan Aksu, çözüm önerilerini not aldı. Toplantının sonunda Aralık ayında doğum günü olan muhtarlar için pasta kesildi. Başkan Aksu, muhtarların doğum günlerini kutladı ve tüm katılımcılara teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)