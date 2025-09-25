MİMAR ALİ KÖSE MUTLU GÜLERİNDE KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ…

Zeytinburnu’nun en merkezi caddesi olan 58 Bulvar’a çok yakın bir mesafede olan İsa Yusuf Alptekin Sokak’ta hizmete açılan Minha Yapının kurdela kesimini Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy yaptı. Açılışa Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu başkanı Selman Kesman, İstanbul Times Medya Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda kişi açılışta mimar Ali Köse’yi yalnız bırakmadı.

ADRES :

Minha Yapı

Nuripaşa Mah. İsa Yusuf Alptekin Sokak NO:16/ B Zeytinburnu - İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)