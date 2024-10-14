Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “ Türkiye Buluşmaları programı kapsamında sahada milletimizden aldığımız talimatlar, Ak Partimizin ikinci 20 yılın yol haritasını oluşturacak.’ dedi.

"Türkiye Buluşmaları" programları ile toplumun bütün kesimleriyle bir araya geldiklerini vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ektiği tohumların yeşerdiğini bizlere aktaran Milletimiz, Ak Parti’yi ‘Güçlü Türkiye’ idealine en güvenli ve en hızlı ulaştıracak partisi olarak görüyor” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik: ‘Ak Partinin yolunu, her daim milletimiz belirler’

23 yıldır ak partimizin rotasını belirleyen milletimiz ile kucaklaşmak için Türkiye buluşmaları kapsamında yollara koyulduklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi / AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “İlk günkü azim ve gayretle her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları kapsamında 100 bin 800 müstakil noktada il ve ilçe teşkilatlarımız, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz ve Bakanlarımız ile tüm kadroyla sahada milletimizin nabzını tuttuk, eleştirdikleri noktaları, eksik kalan yönlerimizi ve taleplerini not aldık. Milletimizin talep ve istekleri 8. Büyük Olağan Kongremizde hayat bularak, Ak Partimizin ikinci 20 yılın yol haritasını oluşturacak” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik:’Türkiye buluşmalarının en verimli tarafından biri, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını milletimizle değerlendirmek oldu.’

Milletimizin AK Parti’yi, 23 yıllık siyasi tarihindeki dönemler ile kıyasladığını ve hiçbir siyasi partiyi, AK Parti ile kıyaslayacak noktada görmediğini aktaran AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını milletimizle değerlendirme fırsatı bulduğumuz Türkiye buluşmaları programları kapsamında kapı kapı dolaştık. Milletimizin, Ak Partiyi umutlarını gerçekleştirecek parti, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan ittifakları da umutların hızlı gerçekleşmesi, güçlü Türkiye için atılan adımlar olarak gördüğünü ve desteklediğini ilk elden milletimizden dinledik” dedi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik : ‘Milletimiz, Ak Parti’yi güçlü Türkiye idealine en güvenli ve en hızlı ulaştıracak parti olarak görüyor.’

Milletimiz, Ak Parti’yi güçlü Türkiye idealine en güvenli ve en hızlı ulaştıracak parti, makamları bu ideale hizmet eden vasıtalar, yöneticilerini de bu kutlu davaya hizmet eden kaptanlar olarak gördüğünü aktaran AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “Türkiye buluşmaları kapsamında Türkiye’nin dört bir tarafında hasret giderdiğimiz Milletimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde,

Türkiye’nin dört bir tarafında cefakârca görev yapan tüm AK Parti kadrolarını güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş dava erleri olarak gördüğünü müşahede ettik. Gerek milletimiz gerekse de üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük ailesine mensup kardeşlerimizin sahada bizlere net olarak ifadesi ‘İstikamet üzere olmayan, tüm hal ve hareketleri istemiyoruz.’ kaptanların, ‘İlk günkü azim ve gayretle her daim birlikte, özümüzden geleceğe’ tüm kademelerde istikamet üzere milletimize hizmet eden dava erleri, olması gerektiğinin vurguladılar” dedi.

Milletimiz: ’Cumhurbaşkanımıza iletin Ektiği tohumlar yeşerecek’

Diyarbakır ziyaretimizde bir teyzemiz Cumhurbaşkanımıza iletin ‘’Ektiği tohumlar yeşerecek’’ dediğini aktaran AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Harun Çelik, “4 yıldır hiçbir olayın yaşanmadığını bizlere aktaran teyzemiz, bizlerin yaşında olan insanlar huzurun kıymetini en iyi bilenlerdir. Huzur olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti olmaz. Biz görüyoruz ve yaşıyoruz, Cumhurbaşkanımıza iletin hiç üzülmesin ‘’Ektiği tohumlar yeşerecek’’ evlatlarımız, torunlarımız huzur içinde yaşayacak. Biz kendisinden razıyız, Allah’ta ondan razı olsun” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)