MHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI HER ZAMAN  ENGELLİLERİN VE AİLELERİNİN YANINDA 

MHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Suna Düzenli ve KACEP ilçe başkan yardımcısı Hülya Yürüker ilçe başkanı Habip Kapıcoğlu'na vekaleten Zeytinburnu Belediyesi Kadın Aile ve Engellliler Aile Destek Merkezi yöneticilerii ziyaret ederek  fikir alışverişinde bulundular. Düzenli Gazetemize şunları  söyledi "MHP Aile Ve Kadın Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Engelsiz Bakış Fotoğraf  Yarışması'"nın için ilçe başkanımız sayın Habip Kapıcıoğlu'nu temsilen Zeytinburnu Belediyesi Kadın Aile ve Engelliler Merkezi  yöneticilerini  ziyaret ederek çalışmamız hakkında bilgi verip desteklerini talep ederek ilçe başkanımızın selamlarını  illetik.Yarışmamıza katılmak isteyenler; mhpkacep@gmail adresine fotoğraflarıı ilebilirler dedi.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

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Editör: Hüseyin Çetiner