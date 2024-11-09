MHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞI HER ZAMAN ENGELLİLERİN VE AİLELERİNİN YANINDA
MHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Suna Düzenli ve KACEP ilçe başkan yardımcısı Hülya Yürüker ilçe başkanı Habip Kapıcoğlu'na vekaleten Zeytinburnu Belediyesi Kadın Aile ve Engellliler Aile Destek Merkezi yöneticilerii ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular. Düzenli Gazetemize şunları söyledi "MHP Aile Ve Kadın Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen "Engelsiz Bakış Fotoğraf Yarışması'"nın için ilçe başkanımız sayın Habip Kapıcıoğlu'nu temsilen Zeytinburnu Belediyesi Kadın Aile ve Engelliler Merkezi yöneticilerini ziyaret ederek çalışmamız hakkında bilgi verip desteklerini talep ederek ilçe başkanımızın selamlarını illetik.Yarışmamıza katılmak isteyenler; mhpkacep@gmail adresine fotoğraflarıı ilebilirler dedi.
Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner