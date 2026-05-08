MUSTAFA SÖNMEZOĞLU'NUN MHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANLIĞINA ATANMASINDAN SONRA 8 SENE BOYUNCA MHP İLÇE BAŞKANLIĞI YAPAN GÖNÜL İNSANI HAPİP KAPICIOĞLU DUYGUSAL BİR AÇIKLAMA YAPARAK VEDA ETİ...

İŞTE KAPICIOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM

Allah’a ısmarladık…

Sekiz yıl boyunca şerefle yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı görevinde bugün itibarıyla bir bayrak değişimi gerçekleşmiştir. Bu mukaddes davada omuz omuza mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarıma, fedakârca çalışan teşkilat mensuplarımıza ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz Zeytinburnulu hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Vazifeler değişse de gönlümüz birdir, mücadelemiz birdir, davamız birdir. Bu kutlu davanın neferi olarak aynı inanç ve sadakatle hizmet etmeye devam edeceğim.

Bu vesileyle, yeni atanan ilçe başkanımıza ve yönetimine Ülkülerimize hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum...

En derin Saygı ve Muhabbetlerimle...

Allah’a emanet olun..

