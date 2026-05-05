Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl bahar aylarında gerçekleştirdiği fesleğen dağıtımı bu yıl da başladı. Gökalp Mahallesi’nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, mahalle sakinlerine fesleğen dağıtarak baharın gelişini birlikte karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Program kapsamında konuşan Başkan Arısoy, “Çok kıymetli hemşehrilerim, değerli komşularım, Gökalp Mahallemizin güzel insanları; hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.

Zeytinburnu’muzda bir baharı daha fesleğenle karşılamak için caddelerimizde, sokaklarımızdayız. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Allah nice baharlar görmeyi nasip etsin. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlara fesleğen fideleri dağıtıldı. Mahalle sakinleri etkinliğe ilgi gösterirken, dağıtım sırasında samimi anlar yaşandı.

Fesleğen dağıtım programı, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te Gökalp Mahallesi 32 Sokak ile 40 Sokak kesişiminden başlayarak mahalle genelinde devam etti. Etkinlik kapsamında Zeytinburnu’nun tüm mahallelerinde vatandaşlarla buluşulması planlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği fesleğen dağıtımı, hem baharın gelişini simgeliyor hem de mahalle kültürünü pekiştiren bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)