Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zeytinburnu Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), ileri yaş bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. “Yaş Dostu Yaşam Projesi” adıyla başlatılan program kapsamında, 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik çok boyutlu atölye çalışmaları düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

10 hafta sürecek programda katılımcılar, haftada bir gün gerçekleştirilecek 1,5 saatlik grup çalışmaları ve bireysel değerlendirme seanslarıyla desteklenecek. Proje ile yaşlı bireylerin bilişsel, fiziksel ve duygusal kapasitelerinin güçlendirilmesi; günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarının artırılması ve düşme risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Program kapsamında; bilişsel aktivasyon çalışmaları, denge ve mobilite egzersizleri, motor planlama uygulamaları, düşme önleme yöntemleri, enerji koruma teknikleri, beden farkındalığı ve günlük yaşam aktivitelerine yönelik eğitimler verilecek. Atölyelerde ayrıca hafıza ve dikkat çalışmaları, güvenli yürüyüş teknikleri, nefes ve gevşeme egzersizleri ile problem çözme ve karar verme becerilerine yönelik uygulamalar da yer alacak.

Katılımcıların güçlü yönlerine odaklanan içeriklerle hazırlanan programın sonunda gelişim değerlendirmeleri yapılacak, geri bildirimler alınacak ve ev programı önerileri sunulacak.

Proje, Biruni Üniversitesi Ergoterapi Bölümü öğretim elemanları ile AKDEM uzmanlarının iş birliğiyle yürütülecek. 25–30 kişilik gruplar halinde planlanan programa düzenli katılım sağlayabilecek bireyler dahil edilecek.

“Yaş Dostu Yaşam Projesi”, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen yapısıyla, bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha bağımsız ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)