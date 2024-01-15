Teşekkürler Başkan Bozkurt : Güzel ve Faydalı bir Hizmete El Attı

Bağlarçeşme Mahallesi’nde hizmete açılan 22 bin kitap kapasiteli Esenyurt Belediyesi Halk Kütüphanesi içerisinde görme engelliler için sesli kitap arşivi imkânı bulunuyor. Aynı anda 580 vatandaşın hizmet alabildiği kütüphanede gönüllüler, görme engelli vatandaşlar için kitap seslendiriyor. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da minikler için yazar Nefise Atçakarlar’ın Masal Parkı kitabındaki “Küçük Çivi” masalına sesiyle hayat verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Esneyurt - İstanbul

“Onların sesi olun”

Herkesi bu özel kütüphanede kitap okumaya davet eden Bozkurt şöyle konuştu: “Bu kütüphaneyi yapmış olmaktan, yapılmasına aracı olmaktan, özellikle buranın düzenlenmesine katkı sunmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Gönüllü okuyucularımız sayesinde şu an 60’a yakın kitap okundu. Binlerce, on binlerce kitaba ihtiyacımız var. Ben de iki tane pasaj okudum. İnsan ruhen de çok rahatlıyor. Çok önemli bir iş. Sizler de bir görme engellinin sesi olun, kulağında dünyanın bir izi olun.”

Başvurular online olarak alınıyor

Sesli kitap projesinde gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, https://docs.google.com/forms/ d/1PNg7ln3UB5iLCBtUel0_ BsfwvP3kIY-AOnTlgiAi0_8/edit linkindeki formu doldurarak, bu anlamlı projeye destek verebilir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)