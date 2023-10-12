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“Maltepe’nin tiyatro festivali”ne dört dörtlük açılış

22 ülkeden, 20 oyunun sahneleneceği, 200’e yakın tiyatro sanatçısının katıldığı ve bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali düzenlenen muhteşem bir törenle perdelerini açtı. KKTC, Güney Kıbrıs, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Portekiz ve Ukrayna gibi ülkelerin katıldığı ve ilk gününde 4 oyunun sahnelendiği festivale Belediye Başkanı Ali Kılıç videolu mesaj gönderdi. Kılıç mesajında “Baskılara rağmen ülkemizde hala perdeler kapanmıyorsa, bu sanata ve sanatçıya verdiğiniz destek sayesinde gerçekleşiyor. Maltepe’de özgür sanat ve özgür yaşam devam edecek.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 12:12
“Maltepe’nin tiyatro festivali”ne dört dörtlük açılış
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SAVAŞLAR OLMASIN DİYE…

5. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi galeri salonunda düzenlenen törenle perdelerini açtı. 22 ülkeden 20 oyunun sahneleneceği festivale Türkiye’nin farklı illerinden gelen ekipler olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Portekiz ve Ukrayna’dan tiyatro ekipleri katıldı. 200’e yakın konuğun bulunduğu kokteylin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ali Kılıç adına Meclis üyesi Ercan Konak yaptı. Konak, “Öncelikle sanatın ve sanatçının dostu sevgili Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ın selamlarını iletiyorum.

Hepiniz Türkan Saylan’a hoş geldiniz. Ülkemizin hem kuzeyinde, hem güneyinde bir savaş var. Bu savaşlarla ilgili hepimiz gerçekten büyük bir üzüntü duyuyoruz. Biz istiyoruz ki savaşlar olmasın, her zaman barış olsun. Aslında burada toplanmamızın bir diğer sebebi de tiyatronun, sanatın birleştirici gücü. Bu anlamda iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, çok güzel bir festival bizi bekliyor.” diye konuştu. Açılışta söz alan ve Avrasya Tiyatrolar Birliği Yönetim Kurulu adına konuşan KKTC Temsilcisi Derman Atik ise, etkinliğe ev sahipliği yapan Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Şefi Kubilay Erdelikara ile nasıl tanıştıklarını ve Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin nasıl kurulduğuna değindi. Yine açılışta ev sahibi Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep Hayman ve tiyatro şefi Kubilay Erdelikara da teşekkür konuşması yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“MALTEPE’DE ÖZGÜR SANAT, ÖZGÜR YAŞAM DEVAM EDECEK”

Festivale programı nedeniyle katılamayan Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, oyunlar öncesinde yayınlanmak üzere iki videolu mesaj gönderdi. Kılıç mesajlarında şunları kaydetti: “Lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğundan emin olunuz. Bir de oyun sırasında fotoğraf ve video çekimi lütfen yapmayalım. Fark edilmiyor sanmayın, buradan çok net bir şekilde fark ediliyor ama illa ki ışığınızı yaymak istiyorsanız, sizi Maltepe Belediyesi tiyatro kurslarına ve akabinde de sahnelere bekliyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Oyunumuz 5 dakika sonra başlıyor ama ben, rol çalmak adına onlardan biraz önce sahneye çıktım. Sizlere sanata ve sanatçıya vermiş olduğunuz destek için canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm baskılara rağmen ülkemizde hala perdeler kapanmıyorsa, bu sanata ve sanatçıya verdiğiniz destek sayesinde gerçekleşiyor. Maltepe’de özgür sanat ve özgür yaşam devam edecek.”

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE KAHKAHA TUFANI

Açılışın ardından festival, konservatuardan iki arkadaşın 20 yıl sonra gerçekleştirdikleri müzikal düellosunun anlatıldığı “Two Turkish Tenor” isimli müzikal oyunla perdelerini açtı. İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve Opus Görsel Sanatlar tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda, oylamalar Instagram üzerinden seyircilerce yapıldı. Oylama sonucu oyunculardan Cenk Bıyık ve Atılgan Gümüş eşit oranda oy aldı.

RUMCA OYNANDI, TÜRKÇE’YE ÇEVRİLDİ

Festivale Giresun’dan katılan Tiyatrol ekibi, Melih Cevdet Anday’ın iki perdelik oyunu Mikado’nun Çöpleri’yle Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerin karşısına çıktı. Dragos Sahne’de ise Tiyatro Poh, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ortak yapımı “Hadi Öldürsene Canikom” isimli eser sahnelendi. Rumca oynanan eserde Türkçe altyazı ile eşanlı çeviri gerçekleştirildi. Aziz Nesin’in sevilen komedi oyunlarından biri olan “Hadi Öldürsene Canikom” izleyicileri güldürdü. Oyuncuların performansı ise ayakta alkışlandı.

Festivalinin ilk gününün kapanışında ise sahne Romanya ekibinindi. Romanya Iasi National Athenaeum Tiyatrosu, “İlk İsim” adlı tiyatro oyununu izleyicilerin ilgisine sundu. Çağdaş toplumu hicveden, belirli sosyal ve politik sorunlara değinmeyi başaran, iyi tanımlanmış durumlardan oluşan bir komedi olarak ön plana çıkan oyunda Adolf Hitler eleştirisi yapıldı.

Festival ikinci gününde Cihangir Sanat Atölyesi’nin “Ayak Bacak Fabrikası”, Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu’nun “Karal Ölüyor”, Gürcistan Tiflis Akhmeteli Devlet Dram Tiyatrosu’nun “Çıkmaz Sokak” ve KKTC Girne Tiyatro Su’nun “Çökme Tehlikesi Var” isimli oyunlarıyla devam edecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı

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