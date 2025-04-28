GÖREV YAPTIĞI OKULLARDA SADECE MESAİ SAATLERİNDEN DEĞİL ADETA 24 SAAT KAFA YORAN BİR EĞİTİMCİ DİLEK GÜREL…

Çalıştığı okulların fiziksel durumlarında iyileşmeler yapması ve proje çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çeken Dilek Gürel Ataköseoğlu İlkokulunda da binanın fiziki durumunu yapmış olduğu doğru tespitler, İlçe milli eğitim müdürlüğü il milli eğitim müdürlüğü ve okula ismi verilen ve ilk yapımını sağlayan Köseoğlu ailesinin halen hayatta olan değerli üyeleri ile doğru ve etkili iletişime geçerek fiziki şartlarda iyileşmeler sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Büşra İlgörmüş- Maltepe - İstanbul

Yaptığı akademik çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri , değerler eğitimi çalışmaları ile hızlı bir şekilde farkındalık çalışmalarını Zeytinburnu ilçesinden sonra İstanbul’un yıldızı patlayan ilçesi Maltepe’de de güzel çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

BAŞARI EKİP İŞİDİR SADECE MÜDÜRÜN İSTEMESİ İLE DEĞİL, ÖĞRETMENLER, VELİLER, ÖĞRENCİLER VE EĞİTİM BAĞIÇILARI VE GÖNÜLLÜLERİ İLE YAPILIRSA BAŞARI GELİR…

Başarı her alanda tesadüfen olmadığı gibi Eğitim alanında hiçbir zaman tesadüf eseri olan bir şey değildir. Okul Müdürü Güler yeni görev yerine gelir gelmez ilk olarak eğitimci arkadaşları ile güzel bir sinerji oluşturdu. Akabinde ita amirleri İle görev yaptığı görüşmelerde okulun fiziki durumunu güzelleştirmek için plan ve programlar yaptı. Akabinde hayırsever iş insanlarının hayatta olan temsilcileri ile görüşerek desteklerini aldı.

Muhabirimizin yaptığı çalışmada aile ve öğrencilerin okudu müdürü Dilek Gürel ve eğitimci arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Bir Veli Ataköseoğlu İlk Okulu olarak biz başarılı bir idari kadroya sahip olduğumuz için şanslıyız dedi.

AHDE VEFAYI ÖNEMSEYEREK OKULU YAPAN AİLE BİREYLERİ İLE GÖRÜŞTÜ …

Görev yaptığı okulları yapan aile bireylerini önemseyen yaklaşımı ile Merhum Ata Köseoğlu’nun ihmal edilen aile bireyleri ile irtibata geçerek Ata Köseoğlu ilkokulunun arsa ve bina bağışçısı merhum Ahmet Ata Köseoğlu’nun hayatta olan torunları Ahmet Mesut Köseoğlu ve Mustafa Pertev Köseoğlu ile irtibata geçen okul müdürü Dilek Gürel her vesile ile ailenin Eğitime verdiği önemi , Maltepe'de yaptırdığı ve halen içerisinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunulan Ata Köseoğlu İlk okulunun arsa ve bina yaptırma bağışı ile de gösterdiğini vurgulamış, Vatanı ve üzerinde yaşayan insanlar için örnek davranışlar ve çalışmalar gösteren Ahmet Ata Köseoğlu; hayırseverlik mirasını adeta evlatlarına bıraktığını, bayrağı teslim alan torunları Ahmet Mesut Köseoğlu ve tanışan tarihte hayatta bulunan ,yakın tarihte kaybettiğimiz merhum Mustafa Pertev Köseoğlu; hayırsever olma özelliklerini devam ettirdiklerini, okula ve yardım kuruluşlarına desteklerini sürdürdüler.

Öz verili çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplayan Okul Müdürü Dilek Gürel hocamıza, eğitimci meslektaşlarına başarılar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)