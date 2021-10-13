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Maltepe asbest denetiminde örnek ilçe

Yaptığı asbest denetimleri ile Maltepe Belediyesi, belediyecilik anlamında tüm Türkiye’ye örnek oldu. 2016 yılında ilçede bulunan binaların yıkılmadan önce asbest ve zararlı atıklardan arındırılmasını içeren karardan bu yana belediye ekipleri, bin 925 binada denetim gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 15:05
Maltepe asbest denetiminde örnek ilçe
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Yıkılacak binalarda asbest denetimi başlatarak örnek bir belediyecilik sergileyen Maltepe Belediyesi, denetimlerin başladığı 2016 yılından bu yana bin 925 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. 2016 yılında 522 binayla denetime başlayan ekipler, 2017’de 609, 2018’de 253, pandeminin başladığı 2019 ve 2020’de 142 ve 187 ile 2021’de 212 binada denetim yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki 2 asbest söküm uzmanı denetimleri gerçekleştirirken, yetkililer deprem ve kentsel dönüşüm kapsamında, ilçede 40-50 yıllık binaların bulunduğunu ve bunların mutlaka zararlı maddeler içerdiğini ifade ederek, denetimlerini arttırarak sürdüreceklerini söylediler. Yetkililer, asbest raporu alınmadan hiçbir binaya yıkım izni verilmeyeceğini de sözlerine eklediler.  

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ASBEST NEDİR?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor. (13.10.2021)

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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