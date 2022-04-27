Belgrad Ormanı'nda renkli etkinlik

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 2 otobüsle ücretsiz doğa yürüyüşü programı düzenledi. 80 kişilik bir ekiple İstanbul Doğa Spor Kulübü’nden 2 rehberin eşlik ettiği etkinlik Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirildi. 910 kilometrelik yürüyüş parkurunda tarihi yerler, göle ve mekânlar gezildi. Katılımcılara ayrıca doğa, ağaç ve bitkilerle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı. Katılımcılar yer yer fotoğraf çektirirken, etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)