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Belgrad Ormanı'nda renkli etkinlik

Maltepe Belediyesi 80 kişilik bir ekiple Belgrad Ormanı’na gezi düzenledi. 910 kilometrelik parkurda düzenlenen gezi renkli anlara sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2022 Çarşamba 15:30
Belgrad Ormanı'nda renkli etkinlik
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 2 otobüsle ücretsiz doğa yürüyüşü programı düzenledi. 80 kişilik bir ekiple İstanbul Doğa Spor Kulübü’nden 2 rehberin eşlik ettiği etkinlik Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirildi. 910 kilometrelik yürüyüş parkurunda tarihi yerler, göle ve mekânlar gezildi. Katılımcılara ayrıca doğa, ağaç ve bitkilerle ilgili bilgilendirmeler de yapıldı. Katılımcılar yer yer fotoğraf çektirirken, etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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