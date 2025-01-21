HABER EDİTÖRLERMİZ DAHA YARIM SAAT ÖNCE 2.KEZ YARGININ VERDİĞİ KARARLARI HABERE DÖNÜŞTÜRMEYE DEVEM EDİYORLAR ...ÇOK YAKINDA BURADA BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN ...
AFİYET ET BAŞAKŞEHİR ŞUBESİNE 500 METRE UZAKLIKTAKİ MARKETE'TE 1.5 LİTRE SU 6.5 TL İKEN BURADA 20 TL YE SATILIYOR ...YİNE 1.5 AYRAN MARKET TE 41.5 TL İKEN BURADA 75 TL YE SATIYOR..
YANİ % 250 DAHA PATALIYA SATTIĞI HALDE RESTORANT KULLANIM BEDELİ ADI ALTINDA AYRICA KANUNLARDA,YASALARDA YERİ OLMAYAN RESTORANT KULLANIM BEDELİ BEDELİ ADI ALTINDA İLLEGAL BİR ŞİKİLDE NE DİYE ÜCRET ALARAK MÜŞTERİLERİNİ KAZIKLIYORSUN ?
ÇOK YAKINDA DETAYLI YAZILI VE VİDEOLU HABERLERİMİZ İLE HAKLI ÖDEME YAPMAK ZORUNDA BIRAKILAN HERKESİN SESİNE YAYIN GRUBU OLARAK TERCÜMAN OLACAĞIZ..
YAZI DİZİMİZİ BEKLEYN...ÇOK YAKINDA
İSTANBUL TİMES GAZETESİ
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İstanbul Times tv Face Book Vşdeo yayınlaa sayfamızda olacak...
Artık boykotsa boykoy teşhirse teşhir susmak yok... mahkeme kararlarını aynen yayınlayacağız ...
Editör: Hüseyin Çetiner