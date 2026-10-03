İmamoğlu 31 Mart 2019’da İstanbul’da CHP’nin adayı olur olmaz Ak Partinin tavrı ve yaklaşımı bizim adayımız başbakan sizin adayınız kenar ilçe belediye başkanı diyerek küçümsediğini açıkça ilan etti.

İmamoğlu 31 Mart 2019’da bütün sandıklara hakim olduğu için o zamanın Ak parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak’ın adayımız Binali Yıldırım 3.870 oy ile İBB başkanlığını kazandı diyerek Teşekkürler İstanbul pankartları asıp bir oldu bitti ile kazandıklarını kabul ettirmeye çalıştı.

Peki Ekrem İmamoğlu adam kazandı deyip işin peşini bıraktı mı ? Hayır bizde bütün sandık sonuçlarını içeren mazbatalar var diyerek ben kazandım diyerek açıklama üstüne açıklama yaptı.

Ak Parti İmamoğlu’nun dersini iyi çalıştığını görünce saatlerce durdurduğu seçim sonuçlarının sisteme girişine mecburen izin verdi.

Ekrem başkan 20 binden fazla oy ile önde idi. Defalarca sandıkları saydılar düşürebildikleri en son rakam İmamoğlu 13 bin küsür oy farkı ile önde bitirdi.

Mazbata mecbur verildi.

Ancak Ak Parti bir şeyler oldu diyerek 5 sandıkta oy kullanılmasına rağmen sadece kaybettikleri İBB açısından seçimi iptal etti.

23 Haziran 2019’da yapılan seçimde seçmen 13 bin oy farkını TAM 806 bine çıktı.

Bundan sonra da ne yazı ki Ak Parti İstanbul’u kaybetmenin verdiği kızgınlık ve sinir ile TOPAL ördek yapma siyasetini güttü.

Şu an yapılan ise TOPAL Ördek’ ten öteye gidilerek seçmenin gözünün içine bakılarak APTAL yerine konulmaya çalışılması artık FANATİK Ak Partililerin bile kabul etmeyeceği bir yere gidiyor.

Daha geçen hafta patlak veren FON yolsuzluğu ile MİLENYUM’ un yolsuzluğu denilen olayın yankıları sürerken MERSİN, EYÜPSULTAN VE ATAŞEHİR Belediye başkanları ve vekili tutuklandı.

Siyonistler başta olmak üzere ülkemizin birlik ve beraberliğini istemeyen güçler bizimle uğraşırken Ak Parti Genel başkanı birlik ve beraberlikten bahsederken MERSİN,2 İlçe, EYÜPSULTAN, Ve ATAŞEHİR başkan vekili tutuklandı.

Türkiye’nin 2.büyük partisi olan CHP ve Yeni Parti’nin her gün bir belediyeye Operasyon yapılarak nasıl birlik ve beraberlik sağlanacak ?

İŞTE SOSYAL MEDYA HESABIMDA PAYLAŞTIĞIM MESAJ…

LANET OLSUN BÖYLE SİYASETE

Önce 31 Mart 2024’de büyük bir fark ile seçilen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’i tutuklayın...

Ekim 2026’da CHP'den seçilen 6 Meclis üyesini Transfer edin...

03.10.2026’da Onursal Adıgüzel’in yerine meçli üyesi tarafından seçilen Murat Güneş’i ve bir kaç meclis üyesini TUTUKLAYIN.

Daha sonra kısa bir süre önce 22 CHP'li Meclis üyesinin oyu ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilen Murat Güneş 'i ve 13 kişiyi 03.10.2026'da göz altına alın..

Valilik de her zaman olduğu gibi yeniden başkan vekilliği seçimini Ak Partiye açıktan geçen 6 meclis üyesi ve Tutuklanan CHP'li meclis üyesi sayısı ile eşit hale getirin.

Gizli bir şekilde CHP'den 2 meclis üyesi ile anlaş başkan VEKİLLİĞİNİ AL...

CHP'DEN SEÇİLMİŞ ONURSAL ADIGÜZEL SİZİ BAŞKAN VEKİLİ OLARAK İSTİYOR MU ?

HAYIR ZORLA SENİN VEKİLİN BENİM DEMEK ADİL DOĞRU VE AHLAKİ DEĞİL.

ALEV ALATLI NE DEMİŞTİ " Hukuki ve kanuni olan her şey ahlaki ve insani değildir"

Ak Parti'nin ne yapalım Belediye kanununda yıllar önce yazılmış kurallara göre Meclis üyeleri kendi arasında bir başkan vekili seçiyor demesi çok yanlış ve eksik bir bilgi.

1453'den yani İlk Belediye başkanı Hızır beyden 19 Mart 2025'e de görevde olan Ekrem İmamoğlu'na kadar geçen 572 yıllık süreçte İstanbul'da başka bir başkan üzerinde böyle bir baskı olduğunu yaptığım araştırmada rastlamadım. Rastlayan varsa bana söylesin bende bileyim.

CHP ve Yeni parti ATAŞEHİR başta olmak üzere KESİNLİKLE seçime katılmasın. Ak Parti seçimle aldım demesin en azında.

31 MART 2024 SEÇİMİNDEN BU YANA İSTANBUL'UN EN AZ 20 İLÇESİ MURDAR EDİLMİŞ DURUMDA.

EN DOĞRUSU İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE VE İBB'DE TERTEMİZ BİR SEÇİM YAPMAKTIR.

CHP,YENİ PARTİ VE DİĞER MUHALEFET PARTİLERİ İLK OLARAK 31 MART 2024'DE SEÇİLEN BAŞKANLARIN İŞ BAŞINDA OLMADIĞI YERLERDE ACİLEN BİR ARA SEÇİM DAHA ADİL VE DOĞRU DEĞİLMİDİR ?

CHP VE YENİ PARTİ AK PARTİNİN KURALLARINI BELİRLEDİĞİ MECLİS ÜYELERİNİN BAŞKAN VEKİLİ SEÇME SENARYOSUNA OLUR VERMELERİ DOĞRU DEĞİL.

SENARYO BELLİ :

AK PARTİ DAHA ÖNCE BU SENARYOYU CHP’NİN KAZANDIĞI ONLARCA İLÇEDE UYGULADI VE SONUÇ ALDI.

DEDİ Kİ MADEM Kİ YAPTIĞIM BANA KÂR KALIYOR O HALDE SENARYO BELLİ DURMAK YOK CHP’NİN BAŞKAN SAYISINI 2014’ DE ALDIĞI 13 İLÇEYE DÜŞÜRENE KADAR DEVAM DEDİ VE O BAĞLAMDA ÇALIŞIYOR.

ŞİMDİ SIRA EYÜP VE ATAŞEHİR ‘DE … AK PARTİNİN SENARYOSU BELLİ ...

YENİ PARTİ VE CHP NEDEN TÜRKİYE DE Kİ KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLIK MABATALARI VE MECLİS ÜYESİ, MAZBATALARINI BULUNDUĞU İLDEKİ VALİLİĞE TESLİM EDİP ALIN TOPTAN SİZİN OLSUN HER SAFAK BİR BELEDİYEMİZE OPERASYON YAPMANIZDAN SIKILDIK, DARALDIK DEMESİ GERKMEZ Mİ ?

Hatta CHP ve Yeni Parti Milletvekilleri de istifa edip HÜKÜMETİ acilen bir seçime zorlamaları gerekemez mi ?

AK PARTİYE NOT: Peygamberimiz Hz. Muhammed ne demişti bir hadis-i şerifinde hırsızlık yapan kızım FATİMA da olsa elleri kesilecektir.

CHP'nin 31 Mart 2024'de kazandığı ;

1-Tuzla

2-Çekmeköy

3-Şile

4-Beykoz

5-Bayrampaşa

6-Gaziosmanpaşa

7-Üsküdsar

8-Adalar

Kayyım :

9-Şişli

10-Esenyurt

Başkanı Cezaevinde olan İlçeler:

1-Beylikdüzü

2-Büyükçekmece

3-Bayrampaşa

4-Gaziosmanpaş

5-Beykoz

6-Adalar

7-Beşiktaş

8-Üsküdar

9-Adalar

10-Eyüpstultan

11-Ataşehir

12-Şİle

Serbest Kaldıkları Halde Göreve İade edilmeyen Başkanlar

1-Esenyurt Prof. Dr. Ahmet Özer

2-Avcılar Utku Caner Çaykara

Ak Parti bir taş ile iki kuş vuruyor Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel aynı zamanda İBB meclis üyesi idi yerine seçilen vekil de İBB meclis üyesi hem ikisini tutuklatarak CHP ve Yeni Parti'nin iki Belediyesini alıyor hem de İBB'de 2 Meclis üyesi eksilterek İBB'ye yürüyor.

Bir basın mensubu olarak defalarca Ak Parti yöneticilerine yazdım bu adil, doğru ve insani değil dedim ama dinleyen yok.

Şu an da CHP ve Yeni Partiye sesleniyorum Ak Parti'nin senaryosu ve yol haritası artık çok net .

Peki CHP ve Yeni Partinin bunca yanlışa rağmen biz başta kazandığımız İstanbul'un 26 İlçesinde ve İBB'de Meclis üyelerimiz ile beraber Mazbatalarımızı Valiliğe iade ediyoruz YENİ bu kadar başkanımız cezaevinde iken bu kadar meclis üyemizi transfer ederek belediyelerimizi almanızı kabul demeleri lazım.

Mademki İstanbul’un ilçelerinin yarıdan fazlasını bir şekilde görevde değilse doğrusu asıl patron olan halkın onayına başvurmak doğru değil mi ?

CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Mersin’de açıklama yaparak Vahap Seçer'i serbest bırakın dedi.

Birileri CHP ve İyi Parti aralarındaki ayrıştırmayı derinleştirmek için 4 günlük gözaltından sonra Seçer'i serbest bırakıp göreve iade ederse şaşırmayın.

O zaman bir çok Yeni Partili belediye başkanı Biz de CHP' de kalırsak bize de dokunmazlar derler ve ona göre karar verirler.

Yazacak çok şey var ama o kadar yanlış, haksızlık oluyor ki artık bir şey yazmak da içimden gelmiyor dostlar.

Yazı yazmaya küsmek üzereyim. Artık halkın % 80’i kendisini mağdur bir gruba dahil görüyor.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -03.10.2026