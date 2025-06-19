Atölyeler, bilim-kültür gezileri ve birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlenecek

2. ve 8. sınıflar arası öğrenciler için Bilgievleri ve Çocuk Üniversitesi’nde; ilkokul ve ortaokul kategorisinde sanat yaz atölyeleri, bilişim ve teknoloji kursları, rehberlik ve kütüphane hizmeti, açık hava kitap okuma etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, yarışma ve turnuvalar ve bilim-kültür gezileri düzenlenecek. Gençlik Merkezi’nde ise; 15-30 yaş arası gençler için; atölye ve etkinlik çalışmaları, bilişim ve teknoloji kursları, kulüp çalışmaları, bilim-kültür gezileri ve YKS yaz kampı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda, 5-12 yaş arası çocuklara teorik ve uygulamalı trafik kurallarının öğretildiği yaz dönemi trafik eğitimleri yer alacak.

Kayıtlar 27 Haziran’a kadar devam edecek

Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Okulları’na başvurmak isteyenler, 27 Haziran tarihine kadar Bilgievleri, Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Merkezi’nden başvuru yapabilirler. Haziran ayı sonunda başlayacak ve ağustos ayının sonuna kadar devam edecek Yaz Okulları’na, Küçükçekmece’de ikamet eden veya Küçükçekmece’de öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)