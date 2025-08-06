CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis üyesi Mali Müşavir Özgür Karabat sosyal medya hesabından ülkemizin kanayan yarası olan kadın cinayetleri ile alakalı yürek burkan bir açıklama yaptı.

İŞTE YÜREK BURKAN O AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi.

Bir kadın daha, korunamayan hayatlara eklendi. Devlet bir kez daha yoktu.

Kadınlar her gün öldürülüyor. İktidar ise sadece seyrediyor. Ne koruyor ne önlüyor ne de sorumluluk alıyor !

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkmanın kadınları savunmasız bırakacağını defalarca söyledik. Kulak asmadılar.

Maalesef bugün bir kez daha aynı acı gerçeklikle baş başayız.

Saliha Akkaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm mesai arkadaşlarına sabır diliyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)