Ressam Muzaffer Ertaş’ın tuvallerine yansıyan kent kültürünü ve yaşamın özel anlarının yansıtıldığı sergi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda açıldı. Sergi, ilk günden itibaren sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Kent Kültürü ve Yaşamın Anları Tuvallerde

Sanatın birleştirici gücünü öne çıkaran sergide; günlük yaşamın içinden kesitler ve kent kültürünün dokusu estetik bir bakış açısıyla tuvale yansıtılıyor. Sanatçıların emeğini toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefleyen Kartal Belediyesi, düzenlediği bu tür organizasyonlarla ilçenin sosyal ve kültürel atmosferini canlı tutarak "sanat kenti" kimliğini pekiştirmeye devam ediyor.

Sergi 31 Temmuz'a Kadar Gezilebilecek

Ressam Muzaffer Ertaş’ın özgün çalışmalarından oluşan "Hayatın İçinden" resim sergisi, 22 - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda tüm ziyaretçilere açık kalacak.