İŞTE DR. VECDET ÖZ’ÜN BU KONU İLE ALAKALI YAPTIĞI AÇIKLAMAYI AYNEN YAYINLIYORUZ…

Uçağın lisansı yani tüm hakları mülkiyet sahibi olan Amerika’ya aittir. Türkiye sadece bu lisansı yani üretim haklarını kullanan taraftır.

KAAN, AMERİKAN LİSANSI İLE ÜRETİLMEYE ÇALIŞILAN PROJE AŞAMASINDAKİ PROTOTİP BİR UÇAKTIR!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yapmış olduğu açıklama doğrudur. Uçak motor lisansı durdurulmuş durumdadır ve Amerika kongresinin onayını beklemektedir. Bu onay verilmeden de üretimin başlaması mümkün değildir.

Buradan anlaşılacağı üzere KAAN henüz tamamen yerli ve milli bir uçak değildir! Üretim konusu seçim üstü iktidara prestij kazandırmak için maalesef ki abartılı anlatılmıştır.

Uçağın Motoru, Fırlatma koltuğu, Avıonik sistemleri, Kumanda cihazları, Yardımcı güç üniteleri, Apu 60 gibi materyallerinin tamamı dışarıdan gelmektedir ve yerli olan aksam kaporta vs. gibi bunun dışında kalanlardır.

Elbette ki üretim düşüncesi bile çok önemli bir adımdır ve buna vatanını seven hiç kimsenin karşı çıkması mümkün değildir. İtiraz ettiğimiz husus bu gerçeğin topluma olduğu gibi anlatılmamış olmasıdır.

Halbuki bu açıklama, “Lisans hakkı ABD’ye ait olan KAAN’ın önemli parçalarını şimdilik ithal etmekteyiz. Bunun dışındaki ekipman Türkiye’de üretilmektedir. Hedefimiz üretimin tamamını … yılına kadar yerli ve milli hale getirmektir. Mühendislerimiz bu konuda her türlü olasılığı düşünerek alternatif çalışmalar yapmaktadır”şeklinde olmalıydı.

İktidarın yaptığı en iyi şey; söze müjdeyle başlayarak algı yaratmak, olmayanı varmış gibi gösterip hayal pazarlamak ve maalesef ki KAAN örneğinde olduğu gibi olanı da abartarak milleti kandırmaktır…

Doğruların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yalan bumerang gibidir, döner dolaşır sonunda işte böyle söyleyenin suratına çarpar…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)