Bir web sitesinin organik olarak arama motorlarında üst sıralarda yer alması için yapılan profesyonel çalışmaların tümüne SEO hizmeti denir. Site sahipleri gerek vakit eksikliğinden gerekse deneyimi olmamasından dolayı bu çalışmaları yaptırmak için SEO ajansı ile iş ortaklığı kurabilir. Hizmet kapsamında çalışmalar yapan ajans, sitenizin organik düzeyde başarı elde etmesinde etkilidir. Çalışmalar öncelikle analiz yaparak başlar ve sitenizin mevcut durumu hakkında bilgi edinilir.

Akabinde ise rakip analizi yapılarak, siteniz için strateji planlaması yapılır. Bununla beraber web sitenizin site içi ve site dışı SEO çalışmalarının planlaması yapılır. Planlamalara yönelik çalışmalara başlanır ve süreç takip edilir. Böylece SEO hizmeti nedir sorusuna yanıt bulmuş olduk. Sitenizin arama motoru yani SERP sonuçlarında kısa süre içerisinde üst sıralara yerleşmesini sağlamak için Ajans İO SEO hizmetinden faydalanabilirsiniz.

SEO Danışmanlığı

İnternet sitesinin arama sonuçlarında organik olarak üst sıralara çıkması için site sahiplerinin profesyonel kişilerden aldığı hizmete SEO danışmanlığı denir. E-ticaret dünyasında yer aldıysanız, web sitenizi sağlam temeller üzerine kurmanız gerekmektedir. Rekabetin oldukça fazla olduğu bu alanda başarı elde etmek ve karınızı artırmak için yapabileceğiniz çalışmalardan biri de SEO’dur. Bu çalışmalar sonucunda siteniz, arama sonuçlarında ilk sıralarda çıkabileceği gibi marka bilinirliği artar ve her geçen gün satış oranlarınız da yükselmeye başlar. Doğru kurulan SEO stratejileri doğrultusunda hedef kitlenizin karşısında daha erken bir zaman diliminde çıkabilirsiniz. Danışmanlık süreci SEO uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Sitenizin organik trafik alması, görünüm elde etmesi ve doğru adımlarla büyümek için bu hizmetten faydalanabilirsiniz. SEO danışmanlığı kendi içerisinde farklı başlıklar altında yer almaktadır. Bunlar:

● E-Ticaret SEO Danışmanlığı

● Uluslararası SEO Danışmanlığı

● Teknik SEO Danışmanlığı

● Local SEO

Her bir danışmanlık için farklı çalışmalar ve stratejiler uygulanmaktadır. Böylece sitenize uygun bir çalışma ortaya çıkacak ve nihai başarı da beraberinde gelecektir.

SEO Hizmetleri Hangi Çalışmaları Kapsar?

Dijital dünyada sağlam adımlarla ilerlemek ve ücretli reklamlara harcama yapmamak için organik bir başarı elde etmek istiyorsanız profesyonel SEO hizmeti alabilirsiniz. Dijital hedeflerinize uygun bir ilerleme ancak alanında uzman kişilerle çalışmakla mümkün olacaktır. Bu kişiler web sitenize uygun çalışma planı ve stratejiler belirler. Çalışmalara bir bütün olarak bakılıyor olsa da kendi içerisinde farklılaşmaktadır. Peki nedir bu SEO hizmetleri?

On-Page SEO (Site İçi SEO)

Site içi SEO, web sitenizin SERP sonuçlarında sıralama alması için yapılan optimizasyonları kapsar. Site içerisinde yapılan çalışmalar sıralama almak yapılacak en önemli adımdır. Arama motorları, yapılan güncellemeler ile her geçen gün değişmektedir. Sitenizin bu kriterlere uygun yenilenmesi için danışmanlığa ihtiyacınız olacaktır. On-Page SEO kapsamında, 404 hatalarının giderilmesi, breadcrumb stratejileri, URL kontrolü, optimizasyonlar vb. stratejiler yer almaktadır.

İçerik Optimizasyonu

İçerik, web sitenizin güçlenmesi için yapılan temel çalışmalardan biridir. İçerik çalışması, sitenizde yer alan içeriklerin arama sonucu kriterlerine ve kullanıcı deneyimlerine uygun olacak şekilde düzenlenmesidir. Sitenizde yer alan içerikler arama motoru kriterlerine ve kullanıcı deneyimlerine uygun değilse Google bu web sitesini pek de faydalı görmez ve üst sıralara çıkarmaz. Uzman danışmanlık sayesinde içerik hazırlama, kontrol ve anahtar kelime analizi yapabilirsiniz.

Off-Page SEO (Site Dışı SEO)

Bir web sitenin dışında yapılan çalışmaların tümüne off-page SEO denilmektedir. SEO uzmanı hizmetleri arasında yer alan site dışı SEO, çalışmaları planlayarak site otoritesini artırmayı hedeflemektedir. Sitenizin güvenilirliğini artırmak için oldukça önemli olan bu çalışmalar, dijital dünyada saygın bir konumda yer alan web sitelerinin sizin web sitenize bağlantı vermesini kapsamaktadır. Bu çalışmaların en önemlisi backlink olup, doğru stratejiler üzerine kurulduğunda web siteniz için etkili sonuçlar sunması kaçınılmaz olacaktır.

Backlink

Güvenilir web sitelerinden verilen bağlantılara backlink denilir. Güçlü stratejiler üzerine kurulan backlink kurgusu, arama motorları tarafından güvenilir otorite olarak algılanmaktadır. Güçlü bir konumda yer alan internet sitesi sizin sitenize bağlantı verirse, size referans olmuş olacaktır. Böyle hem kullanıcılar hemde arama motorlarının sayfanıza olan güveni artar. Bu da sıralama almanızda önemli bir etkendir.

SEO İncelemesi

Web siteniz için yapılan SEO optimizasyonu çalışmalarının arama motoru kriterlerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. Sitenizin, Google’da güçlü bir konumda yer alması için çalışmaların düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Çalışmalar ve analizler, profesyonel araçlarla yürütülmektedir. Böylece daha verimli stratejiler oluşturmak mümkün hale gelir.

Anahtar Kelime Araştırması

SEO çalışmalarının en önemli adımlarından biri de anahtar kelime çalışmalarıdır. Hedef kitlenizin internette aradıkları kelime gruplarına göre yapılan analizler ve çalışmalardır. Hedef kitlenize uygun arama motoru optimizasyonu yapmak için öncelikle doğru anahtar kelimeleri belirlemeniz gerekmektedir.

Rakip Analizi

Rakip analizi, SEO alanında olmazsa olmaz çalışmalardan bir diğeridir. Sektörünüzde rekabette güçlü rakipleri belirleyerek, inceleme yaparak daha verimli bilgiler elde edebilirsiniz. Rakiplerinizin başarı elde ettiği ve yapmış oldukları SEO çalışmalarını incelemek, başarınız için basamak oluşturmaya yarar. Bu aşamada manuel ve profesyonel araçlarla analiz yaparak, kendi sayfanız için uygun stratejileri belirleyebilirsiniz.

Raporlama

Çalışmaları tamamladığınızda iş raporlama kısmına gelmektedir. SEO hizmet ajansı tarafından yapılan raporlama, çalışmaları nihai sonuçlarını takip etmek için önemlidir. Hem marka hem de SEO danışmanı raporlama verilerinden yola çıkarak geliştirme yapabilirler.

SEO Hizmeti İçin Ajans İO

SEO çalışması nedir? sorusuna yukarıda yanıt bulduğumuza göre Ajans İO’nun çalışmalarına değinebiliriz. Teknik SEO hizmetinin yanı sıra daha bir dizi çalışmalarla web sitenizin organik trafiğini artırmayı amaçlayan Ajans İO, uzman kadrosu sayesinde verimli bir hizmet sunmaktadır. Siteniz için profesyonel bir destek almak istiyorsanız Ajans İO’nun hizmetlerini inceleyebilir ve rekabette bir adım öne geçebilirsiniz. Çeşitli sektörlerden başarılı referansları, deneyimli kadrosu ve güncel SEO çalışmaları ile SERP’da üst sıralara yükselmeniz için bir dolu çalışma sizleri beklemektedir.