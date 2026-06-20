SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU İLÇE KADIN KOLARI BAŞKANI LEYLA YILMAZ VE ANA KADEME İLÇE BAŞKANI SEMİH DENİZ SELAMLAMA KONUŞMASI YAPARAK TEŞEKKÜR ETTİ…

Program Saadet Partisi Kadın kolları başkanı Leyla Yılmaz’ın açılış konuşması ile başladı. Yılmaz selamlama konuşmasında ana kademe ilçe başkanı Semih Deniz’e GİK üyesi Bekir Demirkaya 'ya a ve davete icabet eden kadın arkadaşlarına teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

İlçe bankanı Semih Deniz’de kadın kolları yönetimine, basın mensuplarına ve partisinin GİK üyesi Bekir Demirkaya’ya teşekkür ederek kahvaltılı toplantımız ve akabinde yapacağımız saha çalışmalarımız hayırlara vesile olsun dedi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bekir Demirkaya 24 Yıldır Ak parti ülke yönetimin yarıdan fazlası kaos ve başarısızlık içinde geçmiştir. İktidar medya gücü ile algı ile bir şekilde seçimi kazanmış olabilir. Ancak bundan sonra aynı şekilde seçimleri kazanma şansı yoktur dedi.

Kahvaltılı istişare toplantısından sonra genel idare kurul üyesi Bekir Demirkaya, ilçe başkanı Semih Demir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Yeniden Yıldız Spor Kulübü başkanlığına seçilen Şevket Serbest’i ve akabinde Eroğlu Spor Kulübü başkanı Şenol Yurtseven’i ziyaret ederek spor kulüpleri hakkında sohbet ettiler.

Daha sonra yapılan esnaf ziyareti ile başarılı bir saha çalışması yapılmış oldu.

Demirkaya gazetemize şunları söyledi genel başkanımız sayın Mahmut Arıkan yerinde ve haklı bir muhalefet yaparak doğruya doğru yanlışa yanlış diyerek Milli Görüş siyasetinin gereği olarak halkımız doğruyu göstermeye gayret ediyor bizde Milli Görüşün İktidarı için var gücümüzle çalışıyoruz dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İHA)