MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Behçeli Ekim 2024 tarihinde DEM üyeleri ile tokalaşarak APO TBMM’ye gelip PKK’yı Lağv (Fes ) ettiğini açıklasın bizde ona umut hakkı tanıyalım demişti.

Bir çok kişi yarım asırdır terör faaliyetinde bulunan bir örgütün lideri nasıl TBMM’ye gelip konuşur vs. vs. diyerek karşı çıkanlar olduğu gibi yeter artık bir yerde bu sorunu bitirmek istiyorsak armudun sapı üzümün çöpü diye takılıp kalırsak sorun devam edecek ve ülke olarak enerjimizi dış güçlerin başımıza bela ettiği terör ile harcayıp gidecek miyiz ?

Doğrusu ilk günden beri ben hem şahıs olarak hem de yayın grubu olarak sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin bu çıkışına en üst derecede destek verdim ve sahip çıktım.

Bence Bahçeli ömrünün en harika işine imza atarak 1984 yılından bu yana akan kanın durması için Terörsüz Türkiye adına çaba sarf ediyor.

ERDOĞAN' da risk alarak Bahçeli'nin önerisine sahip çıktı ve Ülkemizin son 50 yıllık en büyük sorununu çözmek için hayırlı bir bismillah dediklerini düşünüyorum.

Sokak röportajları yaparken oğlu, kardeşi şehit olan bir çok şehit yakını ile röportajlar yaptım.

Bir çoğu gayet vakur ciğerleri yandığı halde bizim ciğerimiz yandı başka insanlarında ciğeri yanmasın diyerek TERÖRSÜZ Türkiye'yi desteklediklerini bana ifade ettiler.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK BİR SORUNU BİTİRMENİN AREFESİNDE İKEN NEDEN YARGILAMALARI TUTUKLU YAPIYORUZ ?

Daha Önce Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine Kayyum ataması yapan siyasi otoritenin günü geldiği zaman İstanbul’da da İBB’ başkanı’ da tutuklanabilir dediğim zaman Ak Parti’li seçmenler bile bu kadar olmaz burası İstanbul diyerek bana itiraz etmişlerdi.

Ama 18 Mart 2025‘ de İlk olarak İmamoğlu’nun 32 yıl önce aldığı diplomasının Üniversite tarafından iptal edildiğini duyuruldu.

Hemen bir gün sonra yani 19 Mart 2025’de sahur biter bitmez İBB Başkanı İmamoğlu başta olmak üzere 105 kişi göz altına alınmıştı.

Dört günlük göz altılardan sonra İmamoğlu dahil nerede ise göz altına alınanların % 95’i tutuklandı.(Üniversitelerde barışçıl eylemler olmasaydı % 95 İBB’ ye de KAYYUM atacaktı diyenlerin sayısı hiç de az değil.

TUTUKSUZ YARGILAMA OLSA ÜLKE ÇOK RAHAT BİR NEFES ALACAKKEN NEDEN YAPILAMIYOR ?

Ak Parti Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce kaderin bir cilvesi olarak Fatih Altaylı ile yaptığı bir röportajda hukukumuzda tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu ifade ettiği videoda görülüyor. Şu an Altaylı’ da tutuklu…

Muhalif bir çok siyasetçi ve avukat artık gün aydınlanana kadar yatamadığını çünkü her an bir şafak operasyonu ile tutuklama olursa yatma durumunda olmamak için uyumadığını ifade ediyorlar.

İmamoğlu, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Abdurrahman Tutdere ve Onlarca CHP ilçe belediye başkanının hapiste olmasının kime faydası var ?

Defalarca söyledim yine söylemek isterim hukukumuzda tutuklama ancak kaçma şüphesi olan ve delilleri karartma ihtimali olanların geçici bir süre için tutuklamaları esas alınmıştır.

İmamoğlu ve 104 arkadaşı tutuklanalı tam 110 günü geçti nerede ise 4 ay olacak. Bu süre zarfında deliller toplandı. İtirafçılar her şeyi itiraf etti.

Yüce Mahkeme bir ara karar verse dese ki delilleri topladık İDDİANAMEMİZİ hazırladık bundan sonra yargılama tutuksuz olacak dediği an CHP muhtemelen mitingleri yapmaz sert dilini yumuşatır burada kazanan ülkemiz olur. Kaybeden ise SİYONİSTLER Ve İşbirlikçileri olur.

Genel seçimde 2.yerel seçimde birinci olan CHP’ nin’ de mutlaka Terörsüz Türkiye’ye destek vermesi ülkemiz için çok iyi olur. Bu kavga ve sert dilin ülkemize ve halkımızı yararı yoktur.

Bir an öncede partisi Fark etmeksizin bütün belediyelerde gizli ve açık bir denetleme yapılarak basiretli birer tacir gibi kamunun parasını korumayan belediye başkanları hakkında gerekli yasal çalışmalar yapılmalıdır.

HİÇ KİMSE TUTUKLANAN BAŞKANLAR YARGILANMASIN DEMİYOR DEDİKLERİ TEK ŞEY YARGILAMA TUTUKSUZ YAPILSIN. BU DA ÜLKE İÇİN KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL.

Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Tunç Soyer, Muhittin Böcek, Abdurrahman Tutdere, Prof. Dr. Ahmet Özer ,Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Allattin Köseler, Umut Caner Çaykara, Murat Ongun, Buğra Gökçe ,Kağan Sürmegöz, Hakan Bahçetepe ve diğer belediye başkanları bütün bürokratlar Tutuksuz yargılanırsa ülke normalleşir ve içte barış tam manası ile sağlanır diyenlerin sayısı az değil.

İnada ve kuru kavgaya gerek yok. Lütfen Sayın Özgür Özel'de biraz daha sakin konuşsun siyasi otoritede sadece CHP'li başkanlara karşı değil bütün parti adaylarına eşit mesafede hareket etmesin.

Daha 7 Temmuz 2025’de CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi İsmail Terzi Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada suç örgütü lideri Ali İhsan Aktaş CHP’den daha çok AKP’li belediyelere hiç mi rüşvet vermedi ? Onlarında ihalesinde hiç mi yolsuzluk yok neden sadece CHP’li Belediye başkanları tutuklanıyor diye sordu ?

Vallahi de billahi de kendi dışında herkesi hayvanda aşağı gören SİYONİSTLER Terörsüz Türkiye olmasın diye her türkü şeytani işlerin içinde yer alıyorlar.

Her gün halkın içinde sokak röportajı yapan birisiyim CHP'nin de AK Parti'nin de seçmeni kavga olsun istemiyor. Hepsi hayat pahalığından aynı derecede etkileniyor.

TÜRKİYEMİZİ SEVENLER HEMEN NORMALLEŞSİN...PKK'NIN İÇİNDE AZ DA OLSA BİR KESİM SİLAH BIRKILMASINI İSTEMİYOR ... ÖZGÜR ÖZEL VE ERDOĞAN 'IN BİRLİK İÇİNDE OLMAMALARI BU tür insanlara cesaret veriyor…

Gelin 30 Ağustos 2025 Zafer Bayramına Kadar 19 Mart 2025'den bu yana tutuklanan belediye başkanları ve bürokratların tutuksuz yargılanması için yargı karar versin… .

PKK bittiğine göre ona destek verdiği iddiası ile yerlerine Kayyum atanan başta Esenyurt ve Şişli olmak üzere ceza almayan başkanlar hemen göreve iade edilmeleri adil olandır.

Ceza alanlar içinde o Parti’nin meclis üyeleri kendi içlerinde başkanlarını seçsinler ülkemiz bir an evvel refahına ve huzuruna odaklanmalıdır.

Sözün özü Terör ile alakalı çıkan bütün yasalar düzenlensin ve artık her şey normalleşsin diye talepte bulunuyorum.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner - İstanbul 8 Temmuz 2025