Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Bilim İletişim Ofisi projesi kapsamında hayata geçirilen “Bilim Kafe” buluşmalarının ilk oturumu, Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, sağlık alanında toplum bilincini artırmayı amaçlayan söyleşiler gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu

Etkinliğin ilk oturumu Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel’in açılış konuşmasıyla başladı. Bilim Kafe etkinliğinde Biruni Üniversitesi hocalarından İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Öztürk Topçu kanser hastalığına dair önemli bilgiler paylaşırken, Biruni Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Önal ise ilaçların doğru kullanımı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

ERKEN TEŞHİS VE BİLİNÇLİ İLAÇ KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, kansere dair erken teşhisin önemi, korunma yolları ve tedavi süreçleri ele alındı. Ayrıca toplumda sıkça karşılaşılan yanlış ilaç kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunularak, bilinçli ilaç tüketiminin hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekildi. Etkinlik sonunda oturuma katılan vatandaşlar günlük yaşamda karşılaştıkları sağlık sorunları hakkında uzmanlardan birebir bilgi alma imkânı buldular. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Bilim Kafe etkinlikleri yaz boyunca farklı konu ve konuklarla söyleşilere devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)