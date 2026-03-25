İSTANBUL HALKI MADEMKİ İRADEME SAYGI DUYMADIN VE 13 BİN FARKI BEĞENMEDİN ALIN SİZE 806 BİN OY FARKI YETERLİMİ DİYEREK SEÇİMİN SONUCU TESCİLLEDİ…

İstanbul halkı 31 Mart 2019 seçiminde muhtarlık, ilçe belediye başkanı, ilçe meclis üyeleri ve İBB meclis üyelerinin seçimi için aynı sandıkta oy kullandığı halde bunların seçimi iptal edilmeyerek adeta seçmenin aklı ile alay edercesine sadece kaybettiği İBB seçimini iptal ederek Türk siyaset tarihinin en haksız kararını aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Çatalca - İstanbul

Peki ne oldu 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İBB seçiminde önceki seçimde fark olan 13 bin 806 bin’e çıktı.

Peki Ak Parti halk kararını İmamoğlu’ndan yana verdi ben hükümet olarak İBB’nin daha doğrusu İstanbul halkının hakkı olan edinimlerimi yerine getirmesi gerekirken canlı yayında İmamoğlu yine kazansa bile İBB meclis çoğunluğu ve hükümet bizde onu topal ördek yapacağız yani çalıştırmayacağız demişti.

İŞTE O GÜN BUGÜNDÜR TOPAL ÖRDEK YAPMAK İÇİN ÇABALIYORLAR BAKTILAR Kİ OLMUYOR 19 MART 2025’DE ZİNDAN’A ATALIM VE HALKIN GÜNDEMİND DÜŞÜRELİM DEDİLER AMA BU DA OLMADI AMA BAŞKAN HİZMETLERİ İLE HALKIN YANINDA İŞTE ÇİFTÇİYE DESTEK…

İBB, İstanbullu çiftçilere arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteğinin ardından geçen yıl başlattığı kuru fasulye ve nohut tohumu desteğine devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılı için 10 ilçede 233 çiftçiye 7 bin 250 kilogram kuru fasulye ve 9 bin 325 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Ayrıca hasat döneminde yaşanan işgücü sorununu çözmek amacıyla tohum desteğinin yanı sıra hasat makineleri desteği sağlamayı planlayan İBB, makinelerin sezona yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarımsal destek programları kapsamında bugüne kadar yazlık ve kışlık sebze fidesinden, gübreden mazota, büyükbaş–küçükbaş hayvan yemine, arı yeminden balıkçılık ekipmanına kadar birçok alanda üreticilere destek sağladı. İBB, 2025 yılında ilk kez başlattığı kuru fasulye ve nohut tohumu desteğine bu yıl da devam ediyor.

Bakliyat üretimine yönelik bu destekle; tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini artırılması, tarım alanlarının verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçi gelirlerinin desteklenmesi çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi teşvik edilirken ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğe katkı sunulması ve tüketicilerin bitkisel protein ihtiyacının İstanbul’da üretilen ürünlerle karşılanması hedefleniyor.

2025 YILINDA 25 BİN 250 KİLOGRAM DESTEK

2025 yılında 265 çiftçiye, 1.963 dekar alanda üretim yapılması için toplam 25 bin 250 kilogram kuru fasulye ve nohut tohumu desteği sağlandı.

2026 YILINDA 16 BİN 575 KURU FASULYE VE NOHUT TOHUMU DESTEĞİ

2026 yılı için ise 10 ilçede 233 çiftçiye 7 bin 250 kilogram kuru fasulye ve 9 bin 325 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Bu desteklerle toplam 1.300 dekar alanda yaklaşık 350 ila 400 ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

PROTOKOL İMZALANDI: HASAT MAKİNELERİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Öte yandan bölgede kuru fasulye ve nohut üretiminin önündeki en önemli engellerden biri olan hasat dönemindeki işgücü sorununun çözümü için de adım atıldı. Bu kapsamda Silivri Ziraat Odası ve Çatalca Ziraat Odası ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde çiftçilere kuru fasulye ve nohut hasat makineleri desteği sağlanacak. Hasat dönemine yetiştirilmesi planlanan makineler için çalışmaların titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)